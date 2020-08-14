Сегодня на сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского относительно Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия).

Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода – гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию.

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", – считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн. грн., зарплаты не платят с ноября 2019 г.; портфель заказов отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу Александр Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций. "Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь 1 миллиард долларов на восстановление ХАЗ. Из этой суммы 100 миллионов долларов пойдут на выплату долгов; 500 миллионов долларов – на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; 400 – миллионов долларов на программы развития", – сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ – покупка или частно-государственное партнерство. "Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", – заявил Ярославский.

Александр Ярославский – один из наиболее известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка 1 миллиарда долларов, включая 300 миллионов долларов на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений – банк "Кредит – Днепр". DCH располагает серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности. Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25% акций ПАО "Мотор Сич", производящего авиадвигатели. О готовности поддержать Харьковский авиазавод в DCH на днях заявили в комментарии СМИ.