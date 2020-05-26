Ярославский передал Кучеру и Нацакадемии медицинских наук аппараты "Искусственные легкие"

Владелец и президент DCH Александр Ярославский купил для Харьковщины уникальные аппараты "Искусственные легкие" LivaNova S5 одного из ведущих немецких производителей.

Сегодня состоялось их вручение Харьковской областной государственной администрации и Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

"Я принимал участие во всех процессах борьбы региона с пандемией. Хочу сделать такой подарок здравоохранению региона – от души. Пусть это оборудование спасет кому-то жизнь. DCH помогал харьковчанам, помогает и помогать будет. Все, что от меня будет зависеть, я сделаю", – сказал Александр Ярославский журналистам после вручения дарственных сертификатов.

Аппараты "Искусственные легкие" (ЭКМО – для экстракорпоральной мембранной оксигенизации) обеспечивают искусственную поддержку циркуляции крови для больных, имеющих тяжелые легочные осложнения – прежде всего, пациентов с диагностированным COVID-19. Их используют в том случае, если применение оборудования для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) уже не дает результатов. ЭКМО подключают к большим венам больного, после чего поток крови идет через искусственное легкое, которое обогащает венозную кровь кислородом и помогает выводить углекислый газ. Благодаря этому легкие пациента можно подвергать медикаментозному лечению.

На встрече в здании ХОГА Александр Ярославский передал сертификат на аппарат ЭКМО LivaNova S5 Алексею Кучеру, губернатору Харьковщины, для нужд медицины в области.

"Это инициатива Александра Ярославского. Сразу сообщу, что мы уже определились – это ценное оборудование для инфекционной больницы. Там есть определенные колебания, такой подарок сейчас в самую точку", – поблагодарил Ярославского руководитель ХОГА.

Второй аппарат "Искусственные легкие" получил подведомственный Национальной академии медицинских наук "Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины", который находится в Харькове. Сертификат на оборудование Александр Ярославский передал директору Института академику Валерию Бойко.

"Вам низкий поклон от меня лично, от нашего коллектива и от харьковчан. Это то устройство, которое подарит жизнь очень многим людям. Оно очень технологическое, современное и высокоэффективное, лучшее в мире. ЭКМО-аппаратура существенно продвинет наш Харьков в лечении больных, в том числе и пациентов с COVID", – так оценил Бойко подарок DCH с профессиональной точки зрения. Каждый из ЭКМО-аппаратов, подаренных сегодня Александром Ярославским харьковским медикам, стоит около 10 млн грн. Оба комплекта оборудования сегодня доставлены в соответствующие больницы.

Как известно, Александр Ярославский активно участвует в борьбе с пандемией коронавируса в Харьковском регионе. По данным СМИ, сумма средств, выделенных им на противодействие COVID-19, составляет 391 млн грн. При содействии своего друга, китайского миллиардера Джека Ма, Ярославский обеспечил поставку в Украину 150 тысяч ПЦР-тестов и реагентов для них. И он организовал прямую закупку другими харьковскими бизнесменами медизделий для больниц региона. Кроме того, он создает в рамках своего бизнес-парка "Экополис ХТЗ" центр современной вирусологии и уже приобрел для него современное лабораторное оборудование на сумму 15 млн грн. Разработчикам вакцины от COVID-19 Александр Ярославский пообещал вознаграждение в размере $999 999. А в рамках его совместной с городскими властями акции поддержки социально уязвимых групп горожан харьковские пенсионеры получили 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек.