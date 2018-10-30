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      Ярославский стал почетным доктором Харьковского университета им. Каразина

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      Ярославский стал почетным доктором Харьковского университета им. Каразина
      Ярославский стал почетным доктором Харьковского университета им. Каразина

      Решением Ученого совета Харьковского национального университета им. Каразина украинскому бизнесмену и меценату Александру Ярославскому присвоено звание "Почетный доктор" (Doctor Honoris Causa). Решение о присвоении звания было принято 29 октября 2018 года.

      "Среди славных имен, удостоенных звания "Почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина" – И. Гете, М. Грушевский, П. Тронько, Б. Патон, И. Франко. Позвольте еще раз поблагодарить вас за многолетнее плодотворное сотрудничество с университетом", – говорится в письме Виля Бакирова, ректора и председателя Ученого совета ХНУ им. Каразина к Ярославского.

      Как известно, Харьковский национальный университет им. Каразина в 2018 году вошел в рейтинг лучших высших учебных заведений мира World University Rankings.

      Ранее Ученый совет Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова (ХНУГХ) в знак признания вклада Ярославского в развитие харьковского региона присвоил бизнесмену ученую степень почетного доктора этого университета.

      Поэтому на сегодня Александр Ярославский дважды почетный доктор.

      Напомним, что на прошлой неделе Ярославский пообщался со студентами ХНУ им. Каразина, рассказал им о бизнесе, жизненных принципах, инвестиционных планах. В университет также приехала его дочь Екатерина.

      "Без образования ты не станешь никем. Я бы сказал, что ключ ко всему – в образовании. Вот я взял с собой сегодня в университет свою дочь, чтобы она посмотрела на учебное заведение с вековыми традициями, прониклась его духом", – подчеркнул бизнесмен.

      Как известно, Александр Ярославский в рамках проектов принадлежащей ему группы DCH инвестировал в развитие харьковского региона более миллиарда долларов, а также систематически поддерживал вузы Харькова. Так, DCH (в состав входит Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В. Н. Каразина и Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт". На базе ХНУ им. В. Н. Каразина по инициативе студентов и профессорско-преподавательского состава университета и при всесторонней поддержке Ярославского был создан Центр трансфера технологий "Мегаполис", что способствует формированию бизнес-пространства для развития технологических и социальных инновационных идей, их реализации и внедрения в повседневную бизнесдеятельность предприятий и учреждений.

      На территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники, исторически связанным с вузом лауреатами Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

      А на территории НУГХ – памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

      Теги: Новости Украины Образование Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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