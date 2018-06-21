Ярославский установил контроль над днепровским аэропортом

Президент и владелец DCH Александр Ярославский стал фактическим владельцем аэропорта в Днепре.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Как сказал Ярославский, с действующим бенефициаром Международного аэропорта "Днепр" уже урегулированы все вопросы, касающиеся переуступки объекта.

Я переговорил со всеми заинтересованными сторонами. Все спорные моменты бенефициаром днепровского аэропорта с моей стороны сняты. А мэр Днепра был в харьковском аэропорту и видел уровень его работы,

– сказал Ярославский.

Необходимыми условиями начала работ бизнесмен назвал выделение государственного финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы (по информации представителей власти и СМИ говорится о 3 миллиардах гривен). А также завершения судебных разбирательств вокруг авиакомпании "Днеправиа".

"Как только по этим двум пунктам будет ясность, я готов приступать к работе", – сказал Ярославский.

Свой интерес к днепровскому аэропорту Александр Ярославский мотивировал так: "Регион привлекателен коммерчески – прогноз пассажиропотока оптимистичный, потребность очевидна. Днепропетровщина давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть – современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем в построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите", – подчеркнул бизнесмен.

Напоминаем, что группа DCH успешно построила "с нуля" аэропорт в Харькове в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2012 (Евро-2012), объем инвестиций составил примерно 110 миллионов долларов. Сейчас днепровский аэропорт контролирует объединение компаний, которое СМИ называют группой "Приват" Игоря Коломойского. В частности, терминалом владеет упоминавшаяся выше авиакомпания "Днеправиа".