Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикрикризовий штаб на Харьковщине.

Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе Президента, на котором представители власти и крупного бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и председатель облгосадминистрации Алексей Кучер.

Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер, самый богатый человек Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на $80 млн. Об этом вчера рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн человек, в Украине, их направят в больницы и военным.