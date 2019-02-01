Ястремская феерично разгромила экс-первую ракетку мира, лучшие удары матча: видео
18-летняя украинка Даяна Ястремская чрезвычайно уверенно во второй раз в карьере победила испанку Гарбинье Мугурусу, которая в свое время возглавляла мировой рейтинг WTA.
Для яркой победы Даяне понадобилось немного больше, чем полтора часа.
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Ястремская поразила своей агрессивной и эффективной игрой. Украинка была сильнее более именитой испанки практически по всем показателям.
У Даяны лучший процент выигранных мячей на первой и второй подаче. Также Даяна имеет лучший показатель реализации и отыгрывания брейкпойнтов.
Ястремская выиграла больше очков как на подаче, так и на приеме.
Украинка в полуфинале сыграет против полячки Магды Линет, которая только 97-я в рейтинге WTA. В 2018 году пути теннисисток впервые пересеклись на соревнованиях в Нью-Хейвене (США). Тогда уверенную победу одержала именно Даяна.