Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Хобарте

Украинка Даяна Ястремская поборется за выход в полуфинал на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Hobart International, который проходит в Австралии.

Ястремская во втором раунде разгромила белорусскую теннисистку Веру Лапко, которая занимает 63 место в мировом рейтинге, со счетом 6:1, 6:4.

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Матч длился ровно 1 час. За это время Ястремская сделала 5 эйсов, 3 брейка и допустила 1 двойную ошибку. На счету Лапко 2 подачи навылет, ни одного брейк-поинта и 1 ошибка при вводе мяча в игру.

Следующей соперницей Ястремской станет швейцарка Белинда Бенчич, которой украинка уступила в напряженном матче в полуфинале турнира WTA в Люксембурге в концовке прошлого сезона.

Отметим, что сейчас Даяна Ястремская занимает 59 место в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская – Вера Лапко 2:0 (6:1, 6:4)

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