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      Ястремская в драматичном матче выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде

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      Ястремская выиграла в финале престижного теннисного турнира в Таиланде
      Ястремская выиграла в финале престижного теннисного турнира в Таиланде / GETTY IMAGES

      18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в городе Хуахин (Таиланд) с призовым фондом $250,000. В финальном поединке третья ракетка Украины одолела 25-летнюю австралийку Айле Томлянович.

      Даяна Ястремская – Айла Томлянович 2:1 (6:2, 2:6, 7:6)

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      Первый сет Ястремская начала очень уверенно. Украинская теннисистка выиграла 5 геймов подряд, дважды взяв подачу соперницы. В шестом гейме австралийцке все же удалось впервые в матче защитить подачу. В следующем гейме Даяна подавала на сет, однако неожиданно проиграла подачу и подарила шанс сопернице спасти сет. Однако Ястремская в следующем же гейме ответила брейком и записала в свой актив сет – 6:2.

      Во второй партии австралийка игра более агрессивно. Она в третьем гейме победила на подаче Ястремской, хотя в следующем гейме украинка ответила обратным брейком. Однако Томлянович была настроена выиграть сет. Она еще два раза победила на подаче Ястремской и записала в свой актив партию – 2:6.

      Таким образом судьба матча решалась в третьем сете, который оказался довольно напряженным. На старте решающей партии Ястремская сделала брейк и повела 2:0. Однако Айла сумела ответить тем же. Решающим моментом матча стали 6 и 7 геймы, которые Ястремская проиграла. Таким образом австралийка повела 5:2.

      После этого украинка взяла медицинский тайм-аут. И это сработало. Даяна вовремя вернулась в игру и выиграла 3 гейма подряд – 5:5. В следующем гейме Даяна уверенно защитила подачу, выиграв 4 подряд гейм и вернула себе преимущество – 6:5. Деморализированной австралийке все же удалось сравнять счет. Поэтому судьба сета и матча решалась на тай-брейке, где более успешной была именно украинка.

      С понедельника Даяна станет 34 ракеткой мира.

      Отметим, что в октябре 2018 года украинка Даяна Ястремская выиграла свой первый титул в категории WTA. В финале она обыграла представительницу Китая Кьян Ван.

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      Теги: Теннис Даяна Ястремская Спорт
      Источник: 24 Канал
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