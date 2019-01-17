Ястремская в напряженном матче победила на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг Australian Open. 18-летняя украинка в трех сетах победила Карлу Суарес Наварро, которая является 23-й ракеткой мира.

В первом сете Ястремская взяла четвертый гейм на подаче соперницы и довела сет до победы 6:3. Была она близка к тому, чтобы оформить победу в матче во втором сете когда вела в счете 3:1. Однако после этого Ястремская проиграла пять геймов подряд – 3:6.

Читайте также: Свитолина подтвердила свой роман с французским теннисистом

Зато в третьем сете уже украинка выиграла пять геймов подряд. А в конце матча лишь с третьей попытки реализовала матч-пойнт – 6: 1.

Даяна Ястремская – Карла Суарес Наварро 2:1 (6:3, 3:6, 6:1)

It's Dayana's Day!



Dayana Yastremska upsets the No.23 seed Carla Suarez Navarro 6-3 3-6 6-1 to reach the 3R in only her second Grand Slam main draw appearance.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/c3JJerLMvH — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 січня 2019 р.

В следующем круге Ястремская сыграет с победительницей пары Эжени Бушар – Серена Уильямс

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram