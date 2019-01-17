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      Ястремская в напряженном матче победила на Australian Open

      23 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская

      Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в третий круг Australian Open. 18-летняя украинка в трех сетах победила Карлу Суарес Наварро, которая является 23-й ракеткой мира.

      В первом сете Ястремская взяла четвертый гейм на подаче соперницы и довела сет до победы 6:3. Была она близка к тому, чтобы оформить победу в матче во втором сете когда вела в счете 3:1. Однако после этого Ястремская проиграла пять геймов подряд – 3:6.

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      Зато в третьем сете уже украинка выиграла пять геймов подряд. А в конце матча лишь с третьей попытки реализовала матч-пойнт – 6: 1.

      Даяна Ястремская – Карла Суарес Наварро 2:1 (6:3, 3:6, 6:1)

      В следующем круге Ястремская сыграет с победительницей пары Эжени Бушар – Серена Уильямс

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      Теги: Australian Open Даяна Ястремская Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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