При каких условиях отменят выборы

Однако областной координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко опроверг такие слухи. Единственная ситуация, которая может отменить выборы, – это введение в стране или в регионе чрезвычайного или военного положения.

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По его словам, при всех других условиях выборы нового главы Харькова проходят.

Можно вспомнить 87-й округ на Франковщине, где весной этого (2021 – 24 канал) года в красной зоне пандемии выборы прошли, и все было нормально. Явка, скорее всего, будет низкой. Николай Зинченко Областной координатор Гражданской сети ОПОРА

Напомним, что по состоянию на 27 сентября 2021 года, в больницах Харькова почти 90% коек были заняты COVID-больными. Министерство здравоохранения сейчас разрешило лечить больных в 13 медицинских учреждениях региона.

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