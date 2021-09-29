При каких условиях отменят выборы
Однако областной координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко опроверг такие слухи. Единственная ситуация, которая может отменить выборы, – это введение в стране или в регионе чрезвычайного или военного положения.
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По его словам, при всех других условиях выборы нового главы Харькова проходят.
Можно вспомнить 87-й округ на Франковщине, где весной этого (2021 – 24 канал) года в красной зоне пандемии выборы прошли, и все было нормально. Явка, скорее всего, будет низкой.
Напомним, что по состоянию на 27 сентября 2021 года, в больницах Харькова почти 90% коек были заняты COVID-больными. Министерство здравоохранения сейчас разрешило лечить больных в 13 медицинских учреждениях региона.
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Выборы мэра Харькова: что известно
- Харьковчане 25 октября 2020 года в третий раз избрали себе мэром Геннадия Кернеса.
- Однако он умер 17 декабря 2020 года, так и не начав работу в должности.
- Голосование за нового главу города должно состояться 31 октября 2021 года.