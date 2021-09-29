Явка будет низкой – Зинченко предположил, проведут ли выборы в Харькове несмотря на COVID-19

В Харькове быстрыми темпами обостряется ситуация с коронавирусом. Из-за этого в городе возникли слухи, якобы выборы мэра могут перенести или отменить.

При каких условиях отменят выборы

Однако областной координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко опроверг такие слухи. Единственная ситуация, которая может отменить выборы, – это введение в стране или в регионе чрезвычайного или военного положения.

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По его словам, при всех других условиях выборы нового главы Харькова проходят.

Можно вспомнить 87-й округ на Франковщине, где весной этого (2021 – 24 канал) года в красной зоне пандемии выборы прошли, и все было нормально. Явка, скорее всего, будет низкой. Николай Зинченко Областной координатор Гражданской сети ОПОРА

Напомним, что по состоянию на 27 сентября 2021 года, в больницах Харькова почти 90% коек были заняты COVID-больными. Министерство здравоохранения сейчас разрешило лечить больных в 13 медицинских учреждениях региона.

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