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      Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев

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      Явка на выборы 2019 Украина 31 марта - как менялась явка избирателей
      Украинские избиратели оживились / 24 канал

      В этом году мы в седьмой раз выбирали президента страны. Со времени первых президентских выборов в 1991 году активность избирателей неуклонно снижалась, кроме всплеска в 2004-ом. Выборы-2019 тенденцию не значительно изменили. И все же в этот раз мы были активнее, чем на предыдущих выборах президента.

      Общая явка

      Самую высокую избирательную активность украинцы продемострировали в 1991-м – тогда выбирали президента 84,16% всех, кто имел право голоса. Далее ответственность за участие в выборах постепенно снижалась. А в 2014-м победу Петру Порошенко обеспечили чуть более половины всех избирателей – голосовать пришли 59,48%.

      В 2019 году чуть больше украинцев пошли на выборы – 62,72%.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Интересно, что в каждом случае, когда проводился второй тур выборов – явка была выше, чем в первом туре. И даже в третьем туре, что состоялся в 2004 – на выборы пришло больше избирателей, чем на первый тур.

      Явка по роках

      Активность на выборах в этом году лишь немного выше предыдущих

      По мнению заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, которую он высказал в комментарии 24 канала, нынешняя активность избирателей вполне приемлемая.

      Не вижу проблем. Надо учитывать все факторы. Много людей за рубежом. Многие разочарованы. При такой ситуации это вполне нормальная явка,
      – отметил социолог.

      Читайте также: Сколько украинцев не пришли на выборы президента-2019

      Региональные особенности

      Пример высокой избирательной активности в регионах снова продемонстрировала Львовщина – она лидирует уже вторые выборы подряд. Лишь немного от нее отстает Волынская область.

      Значительную активизацию избирателей показала Донецкая область: с 15,1% на выборах 2014-го до 59,48% в этот раз. В Луганской и Харьковской областях также тенденция к повышению явки.

      Зато Тернопольщина, Ивано-Франковщина и Ровненская снизили этот раз активность избирателей, по сравнению с прошлыми президентскими выборами.

      Явка вибори 2014 вибри 2019
      Как изменилась явка по сравнению с 2014 годом

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Инфографика
      Источник: 24 канал
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