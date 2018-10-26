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      Явные признаки шизофрении, – Найем о заявлении Хуга об участии РФ в войне на Донбассе

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      Мустафа Найем раскритиковал заявление заместителя председателя СММ ОБСЕ Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе
      Мустафа Найем раскритиковал заявление заместителя председателя СММ ОБСЕ Хуга об отсутствии прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе / 24 канал

      Нардеп Мустафа Найем считает, что слова заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе являются шизофренией. По словам политика, от "внимательного изучения специалистами" его "спасает" то, что он покидает свой пост.

      Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины.

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      На такие громкие слова уже отреагировал нардеп Мустафа Найем. Как отметил он, здесь видны явные признаки шизофрении, или же они (представители СММ ОБСЕ в Украине – 24 канал) это не скрывают.

      Кроме того, Найем опубликовал его цитаты, которые противоречат предыдущему заявлению.

      – "Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы";

      – "Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине";

      – "Мы видели людей со знаками Российской Федерации, но вы можете приобрести эту куртку в любом месте."

      "От внимательного изучения специалистами этого человека спасает только тот факт, что он уже покидает свой пост", – возмущенно добавил политик.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал о том, что заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября уходит с должности. Его преемником станет заместитель главы миссии Марк Этерингтон.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ОБСЕ Война на Донбассе Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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