Язык не угодил: 1+1 считает, что украинский не подходит для мелодрам, а только для комедий

Руководители 1+1 решили снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все 7 мелодрам, которые будут показывать весной – на русском. Такое распределение на канале Коломойского объяснили тем, что украинский язык лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно.

Елена Еремеева, продюсер сериалов и фильмов 1+1 объяснила, что "найти правильную тональность украинского языка, чтобы зритель его адекватно воспринимал, достаточно непросто". Об этом она рассказала во время презентации нового сезона телеканала, сообщает "Телекритика".

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По ее словам, украиноязычный кинопродукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы телепродюсерам.

По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке звучат хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Актерам пока еще трудно работать на украинском. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет,

– добавляет Еремеева.

В то же время, генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий заявил, что одной причиной съемок сериалов на русском языке является дистрибуция контента в странах СНГ. По его словам, русскоязычные сериалы сейчас показывают только на территории Украины, без продажи за границу.

Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят продукты для России. Для продажи нужно производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи,

– утверждает генпродюсер Кривицкий.

Отметим, что 4 февраля скандальный депутат от "Слуги народа" заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, поскольку киноиндустрия – это бизнес.

Зато есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них, по словам Брагаря, фильмы "95 квартала". Он отметил, что украинские фильмы и так получают поддержку от Госкино. Однако такое большое финансирование, по словам Брагаря, не является необходимым.



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