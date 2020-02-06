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      Язык не угодил: 1+1 считает, что украинский не подходит для мелодрам, а только для комедий

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      Руководству 1+1 не нравится, как звучит украинский язык в мелодрамах / 1plus1.ua

      Руководители 1+1 решили снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все 7 мелодрам, которые будут показывать весной – на русском. Такое распределение на канале Коломойского объяснили тем, что украинский язык лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно.

      Елена Еремеева, продюсер сериалов и фильмов 1+1 объяснила, что "найти правильную тональность украинского языка, чтобы зритель его адекватно воспринимал, достаточно непросто". Об этом она рассказала во время презентации нового сезона телеканала, сообщает "Телекритика".

      К теме: Скандальный "слуга" Брагарь считает, что патриотическое кино не стоит финансирования

      По ее словам, украиноязычный кинопродукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы телепродюсерам.

      По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке звучат хуже, чем комедии. Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Актерам пока еще трудно работать на украинском. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет,
      – добавляет Еремеева.

      В то же время, генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий заявил, что одной причиной съемок сериалов на русском языке является дистрибуция контента в странах СНГ. По его словам, русскоязычные сериалы сейчас показывают только на территории Украины, без продажи за границу.

      Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят продукты для России. Для продажи нужно производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи,
      – утверждает генпродюсер Кривицкий.

      Отметим, что 4 февраля скандальный депутат от "Слуги народа" заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, поскольку киноиндустрия – это бизнес.

      Зато есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них, по словам Брагаря, фильмы "95 квартала". Он отметил, что украинские фильмы и так получают поддержку от Госкино. Однако такое большое финансирование, по словам Брагаря, не является необходимым.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Кино Журналисты СМИ Новости LifeStyle Языковые квоты Украинский язык
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