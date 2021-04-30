Гимн Одессы утвердили еще в 2011 году. Это композиция на русском языке, соответственно – противоречит закону Украины о языке.

Тарас Кремень написал об этом в своем ежегодном публичном отчете. Он отметил, что самой большой частью документа является раздел "Применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни".

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Что не так с гимном Одессы

На сайте Одесского городского совета опубликовано Устав города и Положение о символике города Одессы.

В них указано, что городской совет утвердил гимном русскоязычную композицию "Песня об Одессе".

Она является частью советской оперетты "Белая акация".

Об этом написал языковой омбудсмен Тарас Керминь в годовом отчете.

Он считает, что городской совет Одессы должен обновить эти документы и решения, чтобы они соответствовали закону.

Однако сообщил ли омбудсмен об этом мэру Геннадию Труханову, пока неизвестно.

Как звучит гимн Одессы сейчас: видео