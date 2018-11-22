Языковой вопрос: почему в Украине преобладает пресса на русском и стоит ли ждать изменений

Украинский язык впервые за много лет доминирует на радио и телевидении. Однако в печатных СМИ ситуация противоположная – об этом свидетельствуют данные исследования о положении украинского языка в 2018 году, которое обнародовало движение "Пространство свободы". 24 канал разобрался, почему сложилась такая ситуация и как ее исправить.

Ситуация с украинской прессой – плачевная

Доля газет, издаваемых на украинском языке, за год снизилась и составляет только 32,9% от суммарного тиража (в 2017 году было 43,6%). Журналов – несколько выросла (с почти 22 до 27,4%). Однако доля периодики на русском все же преобладает – 64,3% в 2018 году.



Исследование данных относительно языка периодических изданий, которые выходят в Украине в 2018 году

Важными шагами в направлении роста количества украиноязычной прессы, в частности, стало принятие в первом чтении законопроекта о государственном языке №5670-д. Согласно с ним, пресса в Украине должна издаваться на государственном языке. Если же издание ничего менять не желает, оно может продолжать печататься, например, на русском. При одном условии: должна быть версия с аналогичным наполнением и тиражом – украиноязычная.

Также в законопроекте рассматривают требования к распространению печатных СМИ. В частности, в каждом месте продажи прессы не менее 50% имеющихся изданий должны быть на украинском.

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Один из соавторов законопроекта, нардеп и глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий назвал сегодняшнюю ситуацию "неприемлемой" и рассказал о том, каким образом можно ее изменить.

Если говорить о языке печатной прессы, есть два аспекта. Прежде всего – в отношении СМИ на языках Европейского Союза. Я думаю, что эти языки нам не грозят и мы хотим, чтобы они выдавались так же, как сейчас. Что касается общенациональных медиа, я убежден, что они должны печататься только на украинском,

– отметил Княжицкий.

Сейчас перед нардепами стоит задача сделать сбалансированный законопроект, который бы защищал украинский язык и, вместе с тем, не ущемлял права национальных меньшинств.

Княжицкий также назвал возможные уступки в отношении прессы, на которые готовы пойти авторы законопроекта. В частности, изданиям могут дать время (1-3 года), в течение которого они будут постепенно переходить на украинский. Однако за нарушение закона в дальнейшем будет предусмотрен ряд наказаний, в том числе и штрафы.

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Что говорят издатели

Ольга Гук, главный редактор всеукраинской ежедневной газеты "Сегодня", объясняет, почему пока не время говорить о массовом переходе СМИ на украинский язык.

Мы еще несколько лет назад рассматривали такую возможность (печатать газету на украинском, – ред.). Однако пришли к выводу, что массовый спрос на украиноязычную прессу есть только в западных регионах Украины. А нам, как крупному национальному изданию, хотелось бы все же работать масштабно и распространяться на всю страну. Решили немного подождать, пока спрос на украинский язык в прессе вырастет по всей Украине,

– объяснила Ольга Гук.

Она добавляет, что в сети также большинство пользователей читает сайт "Сегодня" на российском языке, а украиноязычная версия пользуется меньшим спросом. Такую ситуацию редактор объясняет тем, что в целом украинцы привыкли читать прессу именно на русском: "Если бы спрос на украиноязычные периодические издания вырос, издатели мгновенно бы отреагировали... Никто бы не пренебрегал возможностью заработать дополнительные деньги, если бы эта возможность была".

Главный редактор журнала Украинский тыждень Дмитрий Крапивенко в свою очередь отмечает, что все тезисы о том, что "на украинском не будут читать" – не более, чем предубеждение.

Мы на рынке уже 11 лет и были значительно худшие времена – сейчас работать легче. "На украинском не будут читать, не смотреть, не слушать" – все это предубеждения, которыми пытаются манипулировать отдельные политики, медиа и игроки рекламного рынка. Это – сознательная манипуляция аудиторией: мол, подавляющее большинство сейчас читает на русском. Существование нашего журнала – яркое подтверждение того, что эти предубеждения не работают среди интеллектуально развитой аудитории

– пояснил Дмитрий Крапивенко.

Он добавил, что стоит понимать необратимость изменений в нашей стране: "Люди привыкли смотреть кино на украинском, они слушают радио, где по квотам существенно увеличилось украинского контента – и все ок. Никто не создает "пиратские" радиостанции или подпольные кинотеатры с русскоязычным контентом? Значит, не такой уж огромный спрос на него. Итак, время навести порядок и на рынке печатных СМИ, а не искать каких-то исключительных "рыночных" обстоятельств. Хотелось бы, чтобы у страны исчезла мысль о том, что "по-русски – это престижно". Нет, это не престижно, это – лелеяние собственных колониальных комплексов".

Ольга Гук также предлагает свои варианты популяризации украиноязычной прессы.

Должен быть госзаказ и господдержка СМИ. Например, украиноязычная пресса будет бесплатной, а издателям государство компенсирует затраты на производство. Или можно ввести практику, что каждое печатное периодическое издание на другом языке должно вывесить на своем сайте российскую версию в виде pdf-файла. Каждый сможет прочитать издание в электронном виде, или распечатать себе на принтере,

– считает редактор "Сегодня".

Сегодня существует еще одна значительная проблема – действующего законодательства относительно языковой политики в Украине нет. Закон о языке, который был принят еще в 1989 году (и не соответствовал современным реалиям), было отменено пресловутым законом Кивалова-Колесниченко (2012 год). Его же, в свою очередь, было признано неконституционным в феврале 2018 года.

Поэтому новый закон просто необходим. Он не только, вероятно, улучшит ситуацию с украиноязычной прессой, но и в целом повлияет на языковую политику во всех сферах.