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Эд Ширан и Камила Кабелло: ТОП-10 песен, которые искали в Shazam в 2018 году

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ТОП-10 песен, которые искали в Shazam в 2018 году
ТОП-10 песен, которые искали в Shazam в 2018 году / Facebook/CamilaCabello

Музыкальный сервис Shazam обнародовал рейтинг песен, в котором указано, какие песни исполнителей пользователи чаще всего искали в первой половине 2018 года.

В конце первой половины 2018 сервис Shazam определил, какие песни чаще всего искали ожесточенные меломаны. Среди них есть как и известные поп-хиты знаменитых исполнителей, так и хиты восходящих звезд музыкальной индустрии.

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Предлагаем узнать первую десятку песен, которые заняли высшие ступеньки в поиске песен с помощью Shazam.

1. Эд Ширан – "Perfect"

 

2. Ники Джем и Джей Бальвин – "X"

3. Jax Jones и Инна Вролдсен – "Breathe"

4. Элис Мертон – "No Roots"

5. Marshmello и Энн-Мари –"Friends"

 

6. Rudimental и Джесс Глинн, Macklemore и Дэн Кэплен – "These Days"

7. Том Уокер – "Leave A Light On"

8. Камила Кабелло – "Never Be The Same"

9. Portugal, The Man – "Feel It Still"

10. G-Eazy & Halsey – "Him & I"

 

Чем полезна программа Shazam?
Это удобный сервис, который с помощью микрофона, встроенного в мобильное устройство и компьютер, может только по короткой аудиозаписи осуществить поиск информации о музыкальном произведении.

Такой сервис также позволяет прослушать композицию еще раз или сохранить себе подходящий трек. Такая программа является бесплатной, а при желании получить больше дополнительных функций, можно приобрести специальную лицензию. Shazam поддерживает устройства на Windows 8, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Symbian, Android, Mac OS и Windows Mobile.

Теги: LifeStyle Музыка рейтинги
Источник: Business Insider
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