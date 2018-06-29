Эд Ширан и Камила Кабелло: ТОП-10 песен, которые искали в Shazam в 2018 году
Музыкальный сервис Shazam обнародовал рейтинг песен, в котором указано, какие песни исполнителей пользователи чаще всего искали в первой половине 2018 года.
В конце первой половины 2018 сервис Shazam определил, какие песни чаще всего искали ожесточенные меломаны. Среди них есть как и известные поп-хиты знаменитых исполнителей, так и хиты восходящих звезд музыкальной индустрии.
Читайте также: В сети запустили курьезный флешмоб: танец в простынях как у Бейонсе
Предлагаем узнать первую десятку песен, которые заняли высшие ступеньки в поиске песен с помощью Shazam.
1. Эд Ширан – "Perfect"
2. Ники Джем и Джей Бальвин – "X"
3. Jax Jones и Инна Вролдсен – "Breathe"
4. Элис Мертон – "No Roots"
5. Marshmello и Энн-Мари –"Friends"
6. Rudimental и Джесс Глинн, Macklemore и Дэн Кэплен – "These Days"
7. Том Уокер – "Leave A Light On"
8. Камила Кабелло – "Never Be The Same"
9. Portugal, The Man – "Feel It Still"
10. G-Eazy & Halsey – "Him & I"
Чем полезна программа Shazam?
Это удобный сервис, который с помощью микрофона, встроенного в мобильное устройство и компьютер, может только по короткой аудиозаписи осуществить поиск информации о музыкальном произведении.
Такой сервис также позволяет прослушать композицию еще раз или сохранить себе подходящий трек. Такая программа является бесплатной, а при желании получить больше дополнительных функций, можно приобрести специальную лицензию. Shazam поддерживает устройства на Windows 8, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Symbian, Android, Mac OS и Windows Mobile.