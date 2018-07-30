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Эд Ширан создал страницу в Instagram для своих котов: забавные фото

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Эд Ширан создал страницу в Instagram для своих котов: забавные фото

Британский певец Эд Ширан зарегистрировал для своих домашних любимцев отдельный Instagram-аккаунт.

Исполнитель назвал страницу "thewibbles" в социальной сети Instagram, где публикует снимки своих двух кошек – Дорит и Калипп.

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Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем,
– сообщил Ширан поклонников на своей персональной странице.

Заметим, что за 4 дня существования страница набрала более 254 тысяч подписчиков. Пользователи оценили идею музыканта и отмечают, что его любимцы очень милые.

Напомним, Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года согласно докладу Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм (IFPI), а самым продаваемым треком оказалась его песня "Shape of You".

Теги: LifeStyle Курьезные новости Музыка
Источник: 24 Канал
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