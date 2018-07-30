Эд Ширан создал страницу в Instagram для своих котов: забавные фото
Британский певец Эд Ширан зарегистрировал для своих домашних любимцев отдельный Instagram-аккаунт.
Исполнитель назвал страницу "thewibbles" в социальной сети Instagram, где публикует снимки своих двух кошек – Дорит и Калипп.
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Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем,
– сообщил Ширан поклонников на своей персональной странице.
Заметим, что за 4 дня существования страница набрала более 254 тысяч подписчиков. Пользователи оценили идею музыканта и отмечают, что его любимцы очень милые.
Напомним, Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года согласно докладу Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм (IFPI), а самым продаваемым треком оказалась его песня "Shape of You".