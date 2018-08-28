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Эд Ширан тайно женился: видеодоказательство

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Эд Ширан
Эд Ширан / Скриншот из видео

Британский исполнитель Эд Ширан в очередном интервью признался, что тайно женился на своей избранницей Черри Сиборн. На его руке теперь красуется обручальное кольцо.

Певец Эд Ширан в интервью изданию Access неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся. Журналист явно не ожидал такого ответа и с увлечением начал поздравлять певца.

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Но на вопрос, как ему удалось провести церемонию так, что никто еще не догадался, Эд ответил лаконично: "Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ".

 

Когда состоялась свадьба Эда Ширана – можно только догадываться. Впрочем, супруги точно чувствует себя радостно и счастливо вместе. Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только с 2015 года. Девушка Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года.

 

Напомним, что Эд Ширан сделал предложение своей девушке Черри Сиборн в январе этого года. В следующем месяце Эд Ширан засветился с обручальным кольцом на церемонии вручения наград Brit Awards-2018, где получил премию в одной из номинаций. Тогда певец прокомментировал, что такой подарок сделала ему любимая Черри в честь помолвки.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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