Эдем или Супрастин: действие, противопоказания и побочные реакции препаратов
Лето – особенно трудный период для тех людей, которые склонны к аллергии. Особенно им трудно перенести цветение амброзии.
"Эдем": свойства и противопоказания
Свойства. Сироп "Эдем" содержит дезлоратадин. Его применяют для устранения симптомов, связанных с аллергическим ринитом, таких как:
- чихание;
- выделения из носа;
- зуд;
- отек и заложенность носа;
- зуд и покраснение глаз;
- слезотечение;
- зуд неба;
- кашель.
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"Эдем" рекомендуют употреблять, чтобы устранить симптомы крапивницы – зуд и высыпания.
Сироп "Эдем": свойства и противопоказания
Кому нельзя принимать "Эдем". Тем, у кого есть повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из компонентов препарата.
Не рекомендуется принимать препарат во время беременности и кормления грудью. "Эдем" не стоит давать детям до 6 месяцев.
Побочное действие. У пациента, употребляющего препарат, возможны галлюцинации, головная боль, сонливость, тахикардия, гепатит и общие нарушения – реакции гиперчувствительности, повышенной утомляемости и другие.
"Супрастин": действие и противопоказания
Показания к применению. Действующим веществом препарата "Супрастин" является хлоропирамин.
Таблетки "Супрастин": действие и противопоказания
Лекарства применяют при таких аллергических заболеваниях как сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, дермографизм, контактный дерматит, алиментарная аллергия. "Супрастин" рекомендуют употреблять при аллергических реакциях, вызванных лекарственными средствами, и аллергии, вызванной укусом насекомых.
Противопоказания. Таблетки "Супрастин" не назначают при:
- повышенной чувствительности к компонентам препарата;
- острых приступах бронхиальной астмы;
- закрытоугольной глаукоме;
- язвенной болезни желудка;
- остром инфаркте миокарда;
- аритмии;
- одновременном приеме ингибиторов МАО;
- задержке мочи, гипертрофии предстательной железы;
- повышенной чувствительности к другим производным этилендиамина.
Противопоказано принимать препарат во время беременности и кормлении грудью.
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Побочные реакции. Нужно обратить внимание, когда врачи назначают пациентам пожилого возраста и людям, страдающим нарушением функций печени.
Побочные реакции "Супрастина"
Передозировка препаратом может иметь летальный исход, особенно у детей. При этом могут развиваться судороги, галлюцинации, беспокойство, тахикардия. При передозировке "Супрастином" могут отмечаться кома и сердечно-легочный коллапс, который может привести к летальному исходу в пределах 2-18 часов.
Употребление "Супрастина" может привести к глаукоме, задержке мочи, светочувствительности, миопатии (нарушение обмена веществ в мышце), артериальной гипотензии и др.
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