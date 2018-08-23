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Эдем или Супрастин: действие, противопоказания и побочные реакции препаратов

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"Эдем" или "Супрастин": действие, побочные эффекты, противопоказания
"Эдем" или "Супрастин": действие, побочные эффекты, противопоказания / webmd.com

Лето – особенно трудный период для тех людей, которые склонны к аллергии. Особенно им трудно перенести цветение амброзии.

"Эдем": свойства и противопоказания

Свойства. Сироп "Эдем" содержит дезлоратадин. Его применяют для устранения симптомов, связанных с аллергическим ринитом, таких как:

  1. чихание;
  2. выделения из носа;
  3. зуд;
  4. отек и заложенность носа;
  5. зуд и покраснение глаз;
  6. слезотечение;
  7. зуд неба;
  8. кашель.

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"Эдем" рекомендуют употреблять, чтобы устранить симптомы крапивницы – зуд и высыпания.

Сироп

Сироп "Эдем": свойства и противопоказания

Кому нельзя принимать "Эдем". Тем, у кого есть повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из компонентов препарата.
Не рекомендуется принимать препарат во время беременности и кормления грудью. "Эдем" не стоит давать детям до 6 месяцев.

Побочное действие. У пациента, употребляющего препарат, возможны галлюцинации, головная боль, сонливость, тахикардия, гепатит и общие нарушения – реакции гиперчувствительности, повышенной утомляемости и другие.

"Супрастин": действие и противопоказания

Показания к применению. Действующим веществом препарата "Супрастин" является хлоропирамин.

Таблетки

Таблетки "Супрастин": действие и противопоказания

Лекарства применяют при таких аллергических заболеваниях как сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, дермографизм, контактный дерматит, алиментарная аллергия. "Супрастин" рекомендуют употреблять при аллергических реакциях, вызванных лекарственными средствами, и аллергии, вызванной укусом насекомых.

Противопоказания. Таблетки "Супрастин" не назначают при:

  1. повышенной чувствительности к компонентам препарата;
  2. острых приступах бронхиальной астмы;
  3. закрытоугольной глаукоме;
  4. язвенной болезни желудка;
  5. остром инфаркте миокарда;
  6. аритмии;
  7. одновременном приеме ингибиторов МАО;
  8. задержке мочи, гипертрофии предстательной железы;
  9. повышенной чувствительности к другим производным этилендиамина.

Противопоказано принимать препарат во время беременности и кормлении грудью.

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Побочные реакции. Нужно обратить внимание, когда врачи назначают пациентам пожилого возраста и людям, страдающим нарушением функций печени.

Побічні реакції

Побочные реакции "Супрастина"

Передозировка препаратом может иметь летальный исход, особенно у детей. При этом могут развиваться судороги, галлюцинации, беспокойство, тахикардия. При передозировке "Супрастином" могут отмечаться кома и сердечно-легочный коллапс, который может привести к летальному исходу в пределах 2-18 часов.

Употребление "Супрастина" может привести к глаукоме, задержке мочи, светочувствительности, миопатии (нарушение обмена веществ в мышце), артериальной гипотензии и др.

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Теги: Здоровье Лечение Лекарства Аллергия
Источник: 24 Канал
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