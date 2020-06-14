На столичном проспекте Палладина, недалеко от станции "Академгородок" произошли сразу два ДТП. В одной из них пострадала патрульная полицейская: при составлении протокола в нее въехало авто, в которое перед тем врезался внедорожник.

Патрульную сразу с госпитализировали с несколькими травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

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Патрульные оформляли ДТП

Около 15-ти на проспекте Палладина полицейские во время патрулирования обнаружили ДТП. Один из водителей с места аварии скрылся, а авто Nissan с водителем осталось посреди дороги. Экипаж остановился для установки деталей и оформления ДТП.

В это время полицейская находилась между служебным автомобилем патрульных Mitsubishi Outlander и Nissan.

Наезд на патрульную

Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan. Авто от удара наехал на инспекторшу.



По "эффекту домино" черный Nissan въехал в патрульную / Фото ТСН

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Смотрите видео с места происшествия

На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

Где произошло ДТП – смотрите карту