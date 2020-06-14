"Эффект домино": в Киеве на патрульную наехали во время оформления ДТП
На столичном проспекте Палладина, недалеко от станции "Академгородок" произошли сразу два ДТП. В одной из них пострадала патрульная полицейская: при составлении протокола в нее въехало авто, в которое перед тем врезался внедорожник.
Патрульную сразу с госпитализировали с несколькими травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Обратите внимание Жили в любви и вместе ушли из жизни: подробности гибели в ДТП полковника Романова с женой
Патрульные оформляли ДТП
Около 15-ти на проспекте Палладина полицейские во время патрулирования обнаружили ДТП. Один из водителей с места аварии скрылся, а авто Nissan с водителем осталось посреди дороги. Экипаж остановился для установки деталей и оформления ДТП.
В это время полицейская находилась между служебным автомобилем патрульных Mitsubishi Outlander и Nissan.
Наезд на патрульную
Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся с Nissan. Авто от удара наехал на инспекторшу.
По "эффекту домино" черный Nissan въехал в патрульную / Фото ТСН
Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.
Смотрите видео с места происшествия
На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.
Где произошло ДТП – смотрите карту