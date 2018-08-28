Эффект домино: в Киеве столкнулись сразу 7 авто (видео)

В Киеве сразу 7 автомобилей столкнулись на проспекте Победы. Авария произошла накануне ночью.

Иномарки догнали друг друга из-за несоблюдения дистанции во время движения и превышения скорости. Есть и пострадавшие в этой аварии.

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Водитель одной из машин, которую зажало между двумя другими – получила незначительную травму ноги и оказалась в больнице.

Смотрите видео с места происшествия: