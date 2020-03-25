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      Эффект карантина в Украине: депозиты стали выгоднее

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      Депозиты стали выгоднее / 24 канал

      Ставки по депозитам падали с конца 2019 Однако первая неделя карантина в Украине закончилась обратным процессом — банки начали повышать доходность от депозитов.

      Несмотря на то, что учетную ставку накануне вновь снизили до 10%, а это обычно приводит к понижению ставки по депозитам, они наоборот выросли. Об этом свидетельствует недельный обзор рынка, проведенный Лига.Финансы.

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      Средние ставки по депозитам в гривне

      Больше всего выросла ставка для депозитов сроком до 1 месяца. Добавились 0,29 процентных пункта и сейчас составляет 8,04% годовых. Также набрали в доходности депозиты сроком от 1 до 3 месяцев (9,04%) и сроком от 6 до 12 месяцев (11,33%). Слегка выросла доходность на срок от 3 месяцев до 6 и более 12 месяцев (10,9% и 10,84% годовых соответственно). Зато бессрочные ставки наоборот стали менее выгодными и теперь стновлять 6,77% годовых.

      Самыми выгодными все еще остаются гривневые депозиты сроком от 6 до 12 месяцев. Доходность составляет 11,33% годовых.

      Средние ставки по депозитам в долларе

      Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев больше всего набрали в доходности и теперь составляют 1,44%. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев (0,89%), более года (1,88%) и бессрочные вклады (0,55%) выросли всего на 0,01 процентных пункта. Если на гривневый депозит сроком до 1 месяца ставка выросла больше всего, то на долларовый депозит с аналогичным сроком она упала и теперь составляет 0,84% годовых.

      Самыми выгодными являются депозиты от 1 года – 1,88% годовых, за 2 недели доходность не изменилась

      Средние ставки по депозитам в евро

      Выросла доходность от вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (1,05%), от 1 до 3 месяцев (0,74%), более года (1,88%) и бессрочные вклады (0,37%). В отличие от долларовых депозитов, ставка на депозит сроком до 1 месяца выросла и составляет 0,39%.

      Ставки по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев и далее составляют 0,75% годовых.

      Самые выгодные депозиты в евро – на срок от 1 года. Их доходность составляет 1,23% годовых.

      От чего зависит ставка на депозит?За последний год учетную ставку снизили более чем на 8%. Сейчас она составляет 10%, а к концу года обещают снизить до 7%. Чем ниже учетная ставка – тем ниже ставка на депозиты и тем ниже процентная ставка на кредиты. Если второе условие в Украине слабо работает через финансовые риски для банков, то первое условие с депозитами вполне работает. Однако из-за карантина, экономический кризис и обесценивание гривни, банки снова начинают предлагать более выгодные условия, лишь бы люди вкладывали свои деньги.

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Деньги Финансы Евро Доллар Гривна Банки
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