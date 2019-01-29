Эффективная игра Алексея Леня помогла "Атланте" обыграть "Клипперс" на выезде: видео

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче "Атланты" против "Лос-Анджелес Клипперс". Клуб украинца несколько неожиданно победил на выезде.

Сам Лень матч начал на скамейке запасных. Но в целом на площадке провел более 21 минуты. За это время украинец набрал 19 очков, сделал 9 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок.

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Стоит отметить, что большинство игрового времени игра была равной, без видимого преимущества одной из команд. Однако в конце третьей четверти "Атланте" удалось сделать рывок, набрав 17 очков, в то время как их соперникам – только шесть. Это преимущество в четвертой четверти возросло до 16 очков. И хотя игроки "Клипперс" в конце матча пытались сократить отставание, и хотя бы сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм, им не удалось.

Клипперс – Атланта 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29)

"Атланта" поднялась на 12-е место в Восточной конференции. Однако до места в плей-офф им еще далеко.

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