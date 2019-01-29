10:11
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Эффективная игра Алексея Леня помогла "Атланте" обыграть "Клипперс" на выезде: видео

      9 Читати новину українською
      Алексей Лень в матче против "Клипперс"
      Алексей Лень в матче против "Клипперс" / nba.com

      Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче "Атланты" против "Лос-Анджелес Клипперс". Клуб украинца несколько неожиданно победил на выезде.

      Сам Лень матч начал на скамейке запасных. Но в целом на площадке провел более 21 минуты. За это время украинец набрал 19 очков, сделал 9 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок.

      Читайте также: Как Запорожье принимало Матч Звезд Суперлиги: фото и видео невероятного шоу

      Стоит отметить, что большинство игрового времени игра была равной, без видимого преимущества одной из команд. Однако в конце третьей четверти "Атланте" удалось сделать рывок, набрав 17 очков, в то время как их соперникам – только шесть. Это преимущество в четвертой четверти возросло до 16 очков. И хотя игроки "Клипперс" в конце матча пытались сократить отставание, и хотя бы сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм, им не удалось.

      Клипперс – Атланта 118:123 (25:32, 36:31, 22:31, 35:29)

      "Атланта" поднялась на 12-е место в Восточной конференции. Однако до места в плей-офф им еще далеко.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сегодня , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 926
      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      сегодня , 07:55 Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      687
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2676
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 481
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      28 января , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 120
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Матч "Металлист" - "Черноморец" под угрозой теракта
       19 ноября 2014 , 17:11
      Словакия объявила состав на матч с Украиной
       25 августа 2015 , 13:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук