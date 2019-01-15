Эффектный сейв украинского волейболиста попал в топ-3 моментов отбора Евро-2019
В матче против сборной Швейцарии украинский либеро Горден Брова эффектно спас сборную Украины. Его действия попали в топ-3 защитных действий отбора на Евро-2019.
В четвертом сете Алексей Клямар толком не дотянулся до мяча, и Горден Брова в падении через себя ногой сумел дотянуться до него. Хотя впоследствии украинцы и проиграли эту подачу. Но в итоге сумели выиграть матч против Швейцарии 3:2.
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Стоит напомнить, что мужская и женская сборные Украины по волейболу квалифицировались на Евро-2019 года. Мужчины выиграли все матчи в своей группе и впервые с 2005 года выступят на Чемпионате Европы.
Источник: 24 Канал
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