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      Эффектный сейв украинского волейболиста попал в топ-3 моментов отбора Евро-2019

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      Сборная Украины по волейболу попала на Евро-2019
      Сборная Украины по волейболу попала на Евро-2019

      В матче против сборной Швейцарии украинский либеро Горден Брова эффектно спас сборную Украины. Его действия попали в топ-3 защитных действий отбора на Евро-2019.

      В четвертом сете Алексей Клямар толком не дотянулся до мяча, и Горден Брова в падении через себя ногой сумел дотянуться до него. Хотя впоследствии украинцы и проиграли эту подачу. Но в итоге сумели выиграть матч против Швейцарии 3:2.

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      Стоит напомнить, что мужская и женская сборные Украины по волейболу квалифицировались на Евро-2019 года. Мужчины выиграли все матчи в своей группе и впервые с 2005 года выступят на Чемпионате Европы.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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