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      Эффектная шайба Фурсы и тройка лучших игроков: итоги октября в УХЛ

      5 Читати новину українською
      Никита Гордюшин
      Никита Гордюшин / УХЛ

      В Украинской хоккейной лиге были определены лучшие игроки октября. Напомним, что индивидуальные призы получат лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца. Отдельную награду получает автор самой красивой заброшенной шайбы.

      Лучшим голкипером октября стал Никита Гордюшин из "Кременчуга". Вратарь провел 7 матчей за месяц, и все они стали победными для "горожан". За 425 минут игрового времени голкипер заработал коэффициент надежности 1.41 и отразил 93,4% бросков. Именно Никита Гордюшин защищал ворота "Кременчуга" в двух матчах против прямого конкурента за первое место в турнирной таблице – херсонского "Днепра" – и оба этих матча стали победными для кременчужан.

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      Среди игроков линии обороны наиболее эффективно в октябре сыграл защитник "Днепра" Сергей Афанасьев, набрав 5 (2+3) очков в 9 матчах при показателе полезности +9. За месяц "Днепр" провел 5 матчей против "Кременчуга" и "Донбасса", которые удерживают 1 и 3 места в турнирной таблице соответственно – и в них Сергей Афанасьев заработал показатель полезности +4.

      Лучшим нападающим месяца признан игрок "Донбасса" Виталий Лялька. 7 из 8 матчей дончан стали результативными для форварда – в них он набрал 18 (5+13) очков при показателе полезности +11. Отметим, что в 4 матчах подряд Лялька набирал минимум 3 очка.

      Автором самой красивой заброшенной шайбы стал нападающий "Кременчуга" Даниил Фурса. Форвард обыгрался с партнером, пропустил шайбу между ног, завел клюшку за спину и отправил игровой снаряд мимо голкипера "Ледяных Волков". Кстати, эта шайба стала третьей для Фурсы в матче.

      Видео эффектной шайбы Фурсы

       

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
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