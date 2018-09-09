Эффектные красные платья на Венецианском фестивале 2018: фото

8 сентября состоялось закрытие грандиозного Венецианского фестиваля, который собрал лучших актеров мира на острове Лидо. В течение 11 дней звезды щеголяли экстравагантными образами на красной дорожке, которые запомнятся фанатам еще надолго.

75-й Венецианский международный кинофестиваль отличился большим количеством эффектных платьев и костюмов, которые, как ни странно, отличались своей сдержанностью и хорошим чувством вкуса. Если на другие торжественные события знаменитости часто выбирают слишком откровенные платья, то в Венеции такие образы редко можно было увидеть.

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С уверенностью можно подвести итоги, что с 29 августа по 8 сентября самым популярным цветом в вечерних выходах был красный. Бывали даже случаи, что знаменитости случайно надевали одинаковые платья, как это случилось с актрисой Софи Кертис и фэшн-блогером Амандой Шедфорт. А впрочем, роскошные платья, комбинезоны и блузы красных оттенков еще долго будут обсуждать модные критики и поклонники звезд.

Журналисты LifeStyle 24 собрали подборку самых ярких образов красного цвета на Венецианском кинофестивале 2018.



Актриса Габриелла Уайлд



Актриса Клэр Фой

Модельер Донателла Версаче и модель Ирина Шейк

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Актриса Мадалина Генеа



Актриса Тильда Свинтон



Актриса Дакота Джонсон

Актрисы Енни Беллай и мать Карлы Бруни, – актриса Мариса Борини​

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Актриса Стефания Рокка



Актриса Софи Кертис и актер Мишеаль Нисон



Фешн-блогер Аманда Шедфорт



Модель Паола Ди Бенедетто

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Актриса Трине Дюргольм



Актриса Оливия Колман

Фото: Getty Images

Что такое Венецианский кинофестиваль?Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.