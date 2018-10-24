Эффектный гол Виталия Ляльки стал лучшим в УХЛ в сентябре: видео

В украинской хоккейной лиге определили лучших игроков по итогам сентября. Напомним, что индивидуальные призы получают лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца. Отдельную награду получает автор наиболее красивой заброшенной шайбы.

Лучшим вратарем месяца стал голкипер херсонского "Днепра" Олег Петров с показателем 0,4 пропущенных шайб в матче и 98,4% отраженных бросков. На старте сезона Петров выдал 155-минутную "сухую" серию, а всего в 5 матчах вратарь клуба-новичка УХЛ пропустил всего 2 шайбы. Отметим и "сухой" матч против шестикратного чемпиона Украины "Донбасса" – после этой игры "Днепр" вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

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Награда лучшему защитнику месяца также едет в Херсон – ее получает Кирилл Белоусов. Лидер защитных построений "Днепра" хорош в защите и обладает мощным броском. В 5 матчах Белоусов набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности +6, забросив по шайбе в ворота "Донбасса" и МХК "Динамо".

Лучшим нападающим сентября стал форвард "Кременчуга" Тимур Гриценко. Капитан "горожан" отличился заброшенными шайбами ​​в 4 матчах из 5, в совокупности набрав 10 (5+5) очков при коэффициенте полезности +6. Такие показатели позволили Тимуру Гриценко выйти на первое место в списке бомбардиров УХЛ.

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Автором наиболее эффектной шайбы сентября стал форвард "Донбасса" Виталий Лялька. Нападающий подхватил шайбу у своих ворот, и прошел "сквозь" защиту "Кременчуга", обыграв трех игроков "горожан".

Видео гола Ляльки в ворота "Кременчуга"