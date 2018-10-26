Эффектный пас Михайлюка попал в топ-10 моментов НБА: видео

Украинский игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк отдал результативный пас на ДжаВала Макги. Этот момент попал в топ-10 моментов игрового дня НБА.

Это произошло в матче против "Денвера", в котором "Лейкерс" одержал трудную победу.

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Стоит заметить, что пас на Макги стал единственным результативным ассистом в исполнении украинца. К своему активу он еще добавил четыре набранных очка.

Сам момент попал на 5 место в топ-10.

Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА