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      Эффектный пас украинца признан лучшим в иностранном клубе: видео

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      Евгений Шахов
      Евгений Шахов

      Фанаты греческого ПАОКа проголосовали за результативный пас украинца Евгения Шахова как Play of the Month в декабре 2018 года. Этот пас принес победу клубу над АЭЛом 2:1.

      "Невероятная передача с перебросом между ног защитника через три минуты после выхода на замену", – так описали этот пас на сайте ПАОКа.

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      Стоит отметить, что четыре месяца подряд победу в номинации Play of the Month получал вратарь Александрос Пасхалакис. За пас Шахова в этом месяце проголосовало 43% болельщиков.

       

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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