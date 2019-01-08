Эффектный пас украинца признан лучшим в иностранном клубе: видео
Фанаты греческого ПАОКа проголосовали за результативный пас украинца Евгения Шахова как Play of the Month в декабре 2018 года. Этот пас принес победу клубу над АЭЛом 2:1.
"Невероятная передача с перебросом между ног защитника через три минуты после выхода на замену", – так описали этот пас на сайте ПАОКа.
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Стоит отметить, что четыре месяца подряд победу в номинации Play of the Month получал вратарь Александрос Пасхалакис. За пас Шахова в этом месяце проголосовало 43% болельщиков.
Источник: 24 Канал
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