Эхо коррупции, – Аваков о стрельбе в Броварах
Под Киевом в Броварах произошла массовая стрельба из-за пассажирских перевозок. На инцидент уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Аваков написал в твиттере, что утренняя перестрелка в Броварах – это эхо коррупции определения квот перевозчиков и привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок.
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"Будем лечить", – добавил глава МВД.
Сейчас уже известно о 10 задержанных, спецоперация продолжается.
Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас прогнило,
– подытожил Аваков.
Что известно о перестрелке в Броварах
- Произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками.
- В целом приняли участие около 100 человек.
- По предварительной информации, инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- Полиция задержала уже 10 человек – "гостей из других городов", спецоперация продолжается.
- На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
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