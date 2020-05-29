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Эхо коррупции, – Аваков о стрельбе в Броварах

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Стрельба в Броварах 29 мая 2020: реакция Авакова
Стрельба произошла в Броварах / twitter.com/AvakovArsen

Под Киевом в Броварах произошла массовая стрельба из-за пассажирских перевозок. На инцидент уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков написал в твиттере, что утренняя перестрелка в Броварах – это эхо коррупции определения квот перевозчиков и привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок.

Важно В Броварах произошла массовая перестрелка: есть задержанные – фото, видео

"Будем лечить", – добавил глава МВД.

Сейчас уже известно о 10 задержанных, спецоперация продолжается.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас прогнило,
– подытожил Аваков.

Что известно о перестрелке в Броварах

  • Произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками.
  • В целом приняли участие около 100 человек.
  • По предварительной информации, инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
  • Полиция задержала уже 10 человек – "гостей из других городов", спецоперация продолжается.
  • На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.

Первые фото и видео стрельбы в Броварах – ищите здесь.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Транспорт Коррупция Криминальные новости Арсен Аваков Министерство внутренних дел Полиция Новости Киева Стрельба в Броварах
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