Эхо коррупции, – Аваков о стрельбе в Броварах

Под Киевом в Броварах произошла массовая стрельба из-за пассажирских перевозок. На инцидент уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков написал в твиттере, что утренняя перестрелка в Броварах – это эхо коррупции определения квот перевозчиков и привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок.

Важно В Броварах произошла массовая перестрелка: есть задержанные – фото, видео

"Будем лечить", – добавил глава МВД.

Сейчас уже известно о 10 задержанных, спецоперация продолжается.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас прогнило,

– подытожил Аваков.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Что известно о перестрелке в Броварах

Произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками.

В целом приняли участие около 100 человек.

По предварительной информации, инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала уже 10 человек – "гостей из других городов", спецоперация продолжается.

На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.

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