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Эй, кто-то, выньте логику из петли, – реакция соцсетей на заявление Путина о пенсионной реформе

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Эй, кто-нибудь, выньте логику с петли
Эй, кто-нибудь, выньте логику с петли / Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России. На первый взгляд, главный "месседж" обращения – смягчение пенсионной реформы, а именно: женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, а только на пять. Впрочем, российские пользователи соцсетей выделили совсем другие "месседжи" в словах своего лидера.

Об этом рассказало интернет-издание Meduza.

Читайте также: Поднятие пенсионного возраста в России: Путин объявил о "смягчении" реформы

Вот перечень наиболее ярких цитат из выступления Путина, которые зацепили за живое россиян.

"Отнестись с пониманием" – в конце своего сообщения президент России попросил граждан относиться к повышению пенсионного возраста с пониманием. Впрочем, граждане поняли эти слова по-разному.


"Ну что вы в самом деле, ну умрете, не дожив до пенсии, ну отнеситесь с пониманием"

"С пониманием к коррупции и грабежу в невероятных масштабах, к уничтожению образования и медицины, ко вседозволенности полиции.
Так работайте дольше – что-то слишком долго жить стали"


"Теперь так всегда буду говорить, когда буду врать или буду нарушать обещания.
А, и – держитесь там"


"Подняли пенсионный возраст? – Ага. "Царь" решил, что народ должен "отнестись с пониманием"


"– Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины.
 – Но это грабеж!
 – Прошу отнестись к этому с пониманием"

"Трудное, непростое решение" – Путин напугал россиян словам: "Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение".


"Трудное, непростое решение. Непростое и трудное решение. Трудное? Да. Но непростое.
Главное – это непростое, трудное решение"


"Будто объяснял, почему отец уходит в другую семью и не будет платить алименты"

"Трудное, непростое, но необходимое решение. Отнеситесь с пониманием.
А как изменилась Москва при Собянине!"

Многодетные матери – президент пообещал, что они будут уходить на пенсию раньше: "Если у женщины трое детей, то она будет иметь возможность уйти на пенсию на три года раньше положенного срока. Если четверо, то на четыре года раньше". А если пятеро, то российская мать-героиня спокойно сможет себе позволить стать пенсионеркой в 50 лет.


"ОК гугл. Как сказать парню, что Путин велел стать многодетной матерью?"

"Многодетным матерям можно идти на пенсию раньше. Например, в 17:00"
"Многодетным женщинам можно, а многодетному отцу – шишь"

Лихие 90-е – именно о них упомянул Путин, когда объяснял необходимость повышения пенсионного возраста. Мол, с одной стороны в стране был демографический провал, последствия которого ощущаются до сих пор, а с другой стороны – Россия вроде преодолела проблемы того периода. Поэтому, как именно эти слова объясняют необходимость поднятия пенсионного возраста – понял далеко не каждый.


"Преодолели последствия ужасных 90-х. Растет экономика.
Стабильные финансы и большие резервы. Государство заботится о людях.
Вот четыре главных причины, по словам Путина, почему у государства нет денег даже на мизерные пенсии"

"Экономика растет, деньги есть, кризис преодолен, но все равно повышаем пенсионный возраст, потому что дыра в бюджете.
Ау, выньте логику из петли"

"В 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые. Но не хотели рожать.
Поэтому отдавайте ваши деньги и работайте до смерти"

Теги: Новости России Владимир Путин Пенсионная реформа
Источник: 24 Канал
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