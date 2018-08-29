Эй, кто-то, выньте логику из петли, – реакция соцсетей на заявление Путина о пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России. На первый взгляд, главный "месседж" обращения – смягчение пенсионной реформы, а именно: женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, а только на пять. Впрочем, российские пользователи соцсетей выделили совсем другие "месседжи" в словах своего лидера.

Об этом рассказало интернет-издание Meduza.

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Вот перечень наиболее ярких цитат из выступления Путина, которые зацепили за живое россиян.

"Отнестись с пониманием" – в конце своего сообщения президент России попросил граждан относиться к повышению пенсионного возраста с пониманием. Впрочем, граждане поняли эти слова по-разному.



"Ну что вы в самом деле, ну умрете, не дожив до пенсии, ну отнеситесь с пониманием"



"С пониманием к коррупции и грабежу в невероятных масштабах, к уничтожению образования и медицины, ко вседозволенности полиции.

Так работайте дольше – что-то слишком долго жить стали"



"Теперь так всегда буду говорить, когда буду врать или буду нарушать обещания.

А, и – держитесь там"



"Подняли пенсионный возраст? – Ага. "Царь" решил, что народ должен "отнестись с пониманием"



"– Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины.

– Но это грабеж!

– Прошу отнестись к этому с пониманием"

"Трудное, непростое решение" – Путин напугал россиян словам: "Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение".



"Трудное, непростое решение. Непростое и трудное решение. Трудное? Да. Но непростое.

Главное – это непростое, трудное решение"



"Будто объяснял, почему отец уходит в другую семью и не будет платить алименты"

"Трудное, непростое, но необходимое решение. Отнеситесь с пониманием.

А как изменилась Москва при Собянине!"

Многодетные матери – президент пообещал, что они будут уходить на пенсию раньше: "Если у женщины трое детей, то она будет иметь возможность уйти на пенсию на три года раньше положенного срока. Если четверо, то на четыре года раньше". А если пятеро, то российская мать-героиня спокойно сможет себе позволить стать пенсионеркой в 50 лет.



"ОК гугл. Как сказать парню, что Путин велел стать многодетной матерью?"



"Многодетным матерям можно идти на пенсию раньше. Например, в 17:00"

"Многодетным женщинам можно, а многодетному отцу – шишь"

Лихие 90-е – именно о них упомянул Путин, когда объяснял необходимость повышения пенсионного возраста. Мол, с одной стороны в стране был демографический провал, последствия которого ощущаются до сих пор, а с другой стороны – Россия вроде преодолела проблемы того периода. Поэтому, как именно эти слова объясняют необходимость поднятия пенсионного возраста – понял далеко не каждый.



"Преодолели последствия ужасных 90-х. Растет экономика.

Стабильные финансы и большие резервы. Государство заботится о людях.

Вот четыре главных причины, по словам Путина, почему у государства нет денег даже на мизерные пенсии"



"Экономика растет, деньги есть, кризис преодолен, но все равно повышаем пенсионный возраст, потому что дыра в бюджете.

Ау, выньте логику из петли"



"В 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые. Но не хотели рожать.

Поэтому отдавайте ваши деньги и работайте до смерти"