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      Эйджизм в Украине, или как найти работу после 50 лет

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      Эйджизм в Украине – очень распространенное явление. Людей предпенсионного возраста не хотят брать на работу, оправдывая это тем, что они менее производительны молодых сотрудников. Как с ним бороться – читайте дальше.

      Украинцы старшего возраста жалуются, что найти работу – настоящее испытание. Работодатели опасаются, что люди предпенсионного возраста не дружат с технологиями и не смогут работать наравне с молодыми коллегами.

      Что такое эйджизм?
      Это создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или групп по возрастному признаку. Такой вид дискриминации широко распространен среди работодателей: часто они негативно настроены к пожилым работникам даже в случаях, когда те не менее образованны и производительны по сравнению с молодыми сотрудниками.

      К этой теме: Старшее поколение не хуже молодого, – Зеленский

      Многие украинцы встречаются с эйджизмом при трудоустройстве. Несмотря на большой опыт работы, они неоднократно слышали отказ именно из-за своего возраста. Работодатели оправдывают это возрастным цензом.

      Ейджизм
       

      Эйджизм – это незаконно

      21 статья Кодекса законов о труде запрещает дискриминацию в сфере труда по какому-либо признаку, в частности по возрастному.

      Однако по данным Государственной службы занятости в 2019 году только 70% населения в возрасте 50 – 59 лет имели работу.

      В 2018 году этот показатель был еще ниже – 65,3%.

      Среди работодателей бытует стереотип: пожилые люди - менее продуктивны. Им трудно адаптироваться в молодом коллективе и они не так быстро учатся. Но все это зависит от человека. Иногда люди в возрасте 50+ теряют мотивацию именно из-за эйджизма и машут рукой на свою карьеру.

      Читайте также: Эйджизм сокращает жизнь, - Супрун

      Штраф за эйджизм – 11 500 гривен

      Отказывая в трудоустройстве только из-за возраста, работодатели нарушают закон. За это предусмотрен штраф – 11 500 гривен. Но обычно работодатели не дают письменного объяснения, поэтому довольно трудно доказать, что вам отказали именно из-за возраста.

      Как заинтересовать работодателя

      Шаг 1: Резюме

      Важную роль в трудоустройстве играет правильно написанное резюме. Оно должно отвечать современным требованиям рынка и конкретного работодателя. Пишите о своем опыте, достижениях, давайте как можно больше конкретики. Докажите, что вы можете быть полезным и быстро адаптируетесь в молодом коллективе.

      Шаг 2: Активно ищите вакансии

      Ищите их повсюду: на сайтах по поиску работы, в социальных сетях, прислушайтесь к рекомендациям.

      Шаг 3: Самосовершенствуйтесь

      Ежедневно узнавайте что-то новое, посещайте курсы и тренинги. Учите и совершенствуйте языки.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Рынок труда
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