Экипаж Алонсо принес Toyota первую победу в истории "24 часов Ле-Мана"
Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо с первой попытки выиграл легендарную гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана".
Испанец в компании уже бывших пилотов королевы автоспорта швейцарца Буэми и японца Накаджими целые сутки не глушили двигатель суперкара Toyota.
Читайте также: Спортивный директор "Формулы-1" извинился перед моделью Винни Харлоу за конфуз в Монреале
И в итоге намотали невероятные 5286 километров.
Алонсо победил "24 часа Ле-Мана"
Фернандо Алонсо на шаг приблизился к завоеванию тройной короны автоспорта. Чемпиону "Ле-Мана" и триумфатору гран-при Монако осталось выиграть 500 миль Индианаполиса – знаменитую гонку серии Индикар.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии