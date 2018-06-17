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18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Экипаж Алонсо принес Toyota первую победу в истории "24 часов Ле-Мана"

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Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо с первой попытки выиграл легендарную гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Испанец в компании уже бывших пилотов королевы автоспорта швейцарца Буэми и японца Накаджими целые сутки не глушили двигатель суперкара Toyota.

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И в итоге намотали невероятные 5286 километров.


Алонсо победил "24 часа Ле-Мана"

Фернандо Алонсо на шаг приблизился к завоеванию тройной короны автоспорта. Чемпиону "Ле-Мана" и триумфатору гран-при Монако осталось выиграть 500 миль Индианаполиса – знаменитую гонку серии Индикар.

 

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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