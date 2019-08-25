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      Экипаж танка стал семьей: история 19-летнего офицера, который мечтает реформировать армию

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      24 канал продолжает рассказывать истории о бойцах, которые вдохновляют. Дмитрий Тимошенко в 19 лет подписал контракт и стал наводчиком танкового экипажа. Сейчас парень – второкурсник Института танковых войск и одновременно боевой ветеран АТО и ООС.

      В 2017 после боев за Донецкий аэропорт все внимание пророссийских боевиков было приковано к окраинам Авдеевки: промки и шахты Бутовка. В ту мясорубку после трех месяцев учений попал 19-летний Дмитрий.

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      Парень родом из Сумщины, он – сирота. Пошел воевать не за родину, а за страну. Экипаж танка стал ему семьей. От обстрелов защищали собратья и броня. Юноша шутит, что о танках Т-64 и Т-72 знает все.

      Т-64Б – основной танк украинской армии. Машина, на которой я отслужил полтора года. Очень уверенная и хорошая машина украинского производства,
      – отметил он.

      По словам Дмитрия, на войне тяжелее всего было привыкнуть к мысли, что в любой момент тебя, как и собратьев, может не стать. Однако впоследствии этот страх прошел.

      Танк Т-64

      На войне Дмитрий стал наводчиком танкового экипажа

      Сразу за первым контрактом Дмитрий Тимошенко подписал второй. Воевал на Донбассе два года. Рассказал, что куда тяжелее обстрелов стало отсутствие побед или хотя бы движения.

      И хотя контракт закончился, расстаться с боевой машиной Дмитрий не смог. Сейчас военный на втором курсе Института танковых войск. В учебном заведении уже привыкли, что их курсанты боевые: в казармы пришли с войной за плечами.

      Более 70% – это участники АТО. Боевой опыт постоянно внедряется в жизнь. Горький опыт, да он есть,
      – подчеркнул Александр Серпухов, начальник Военного института танковых войск.

      Дмитрий больше всего верит в победу. Он обещает: такие как он – боевые офицеры – сделают украинское войско сверхмощным. Сам же хочет вернуться обратно в войско.

      "Что-то изменить в этой армии, чтобы было лучше. Сейчас и так все меняется, хочу сделать какой-то взнос. Не знаю... Быть человечнее. Ибо случилось так, что отголоски СССР очень дают о себе знать. Я хочу это изменить", – подчеркнул военный.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Сумы Вооруженные силы Украины АТО
      Источник: 24 канал
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