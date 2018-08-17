Эклеры с заварным кремом – рецепт приготовления в домашних условиях

Эклеры с заварным кремом – очень нежный и изысканный десерт. Приготовить эклеры в домашних условиях довольно просто, если знать несколько секретов. Сами же эклеры могут быть с разными начинками и глазурью, но их основа неизменно состоит из заварного теста и крема.

Рецепт приготовления эклеров не займет больше часа, и это при том, что выпекать их нужно минут 20-30. Удивляет, насколько быстро можно приготовить вкусный десерт!

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Проверенным рецептом на своем YouTube-канале поделился автор кулинарного блога CookingTime – Александр Демьяненко. Ингредиенты рассчитаны на 30 маленьких эклеров или 15 крупных.

Рецепт эклеров с заварным кремом



Рецепт приготовления эклеров в домашних условиях

Ингредиенты для заварного теста:

- 100 г молока

- 250 г воды;

- 115 г сливочного масла;

- 190 г муки;

- 4-5 яиц;

- 15 г сахара,

- щепотка соли.

Ингредиенты для заварного крема:

- 600 мл молока

- 6 желтков;

- 120-140 г сахара,

- 60-70 г кукурузного крахмала;

- 45 г сливочного масла;

- стручок ванили.

Ингредиенты для зеркальной глазури:

- 70 г воды;

- 90 г сахара,

- 30 г какао;

- 65 г сливок (жирность - 33-35%);

- 5-6 г желатина.

Рецепт приготовления эклеров с заварным кремом:

1. Сначала приготовьте заварной крем. Молоко вылейте в кастрюлю и поставьте ее на небольшой огонь. Из стручка ванили вытяните семена ножом и добавьте их в молоко. Туда же положите и сам стручок. Главное – не забыть его вынуть перед смешиванием молока с другими ингредиентами.

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2. Помешивая доведите молоко до кипения, но не дайте полностью молоку закипеть и снимите с огня. Перетрите желтки с сахаром до однородной массы. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте. Горячее молоко медленно добавляйте в яичную массу маленькими порциями и хорошо вымешивайте венчиком, что желтки не "сварились". Затем верните смесь обратно в кастрюлю и доведите до кипения, постоянно мешая. Когда крем закипит, варите еще 2 минуты, но не прекращайте интенсивно его вымешивать.



Заварной крем для эклеров

3. После этого снимите крем с огня и добавьте холодное сливочное масло, хорошо перемешайте. Остудите крем до комнатной температуры, при этом также помешивая. Можно поместить кастрюлю с кремом в холодную воду, чтобы ускорить процесс остывания. Накройте крем пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

4. Далее приготовьте зеркальную глазурь. Можно использовать и обычную, но она не будет иметь глянцевой поверхности. Доведите воду с сахаром до кипения в кастрюле. Снимите с огня, добавьте какао, теплые сливки и замоченный в холодной воде желатин. Все тщательно перемешайте. Если смесь неоднородна, то процедите ее. Готовую глазурь также накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

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5. Наконец можно приступить к тесту! В глубокой кастрюле смешайте молоко, воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Поставьте на средний огонь, постоянно мешайте и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки, уменьшите огонь до минимума и добавьте муку. Лопаткой замешайте тесто. Через несколько минут, когда масса станет однородной, снимите с огня и по одному добавьте яйца, постоянно помешивая. У вас должно получиться густое и нежное тесто.



Заварное тесто для эклеров

6. Противень для выпекания застелите бумагой для выпечки или силиконом. В кулинарный мешок выложите тесто и сформируйте ваши эклеры. Между эклерами оставьте немного места, ведь они будут увеличиваться в размере. Чтобы выровнять поверхность эклеров, пройдитесь по ним сверху вилкой.



Выкладывайте эклеры на бумагу для выпечки или силикон

7. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте выпекаться эклеры. Через 20 минут быстро откройте дверцу, чтобы выпустить оттуда лишний пар, и закройте назад. После этого уменьшите температуру до 170 градусов и оставьте эклеры подрумяниваться еще на 5-10 минут. Затем достаньте эклеры и дайте им полностью остыть.

8. Наполнять эклеры кремом можно несколькими способами. Первый – с помощью кулинарного металлического наконечника с зубцами, сделав небольшие отверстия снизу. Второй – просто сделайте разрез сбоку.



Для наполнения эклеров кремом сделайте разрез или несколько маленьких дырочек

9. Достаньте заварной крем из холодильника и взбейте его еще раз венчиком. Выложите его в кулинарный мешок и заполните ваши эклеры.

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Последний шаг приготовления эклеров – покрытие глазурью

10. Достаньте из холодильника глазурь и на водяной банке нагрейте до комнатной температуры. Покрывать эклеры можно ложкой или лопаткой, а можно просто верхушкой погружать их в глазурь. Хранить эклеры следует в холодильнике, доставая за 10-15 минут до подачи.

Видео-рецепт приготовления эклеров с заварным кремом