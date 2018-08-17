12:04
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эклеры с заварным кремом – рецепт приготовления в домашних условиях

112 Читати новину українською
Эклеры – рецепт в домашних условиях эклеров с заварным кремом
Эклеры – рецепт в домашних условиях эклеров с заварным кремом / Сooking Тime

Эклеры с заварным кремом – очень нежный и изысканный десерт. Приготовить эклеры в домашних условиях довольно просто, если знать несколько секретов. Сами же эклеры могут быть с разными начинками и глазурью, но их основа неизменно состоит из заварного теста и крема.

Рецепт приготовления эклеров не займет больше часа, и это при том, что выпекать их нужно минут 20-30. Удивляет, насколько быстро можно приготовить вкусный десерт!

Читайте также: Как приготовить зефир: рецепты приготовления в домашних условиях

Проверенным рецептом на своем YouTube-канале поделился автор кулинарного блога CookingTime  – Александр Демьяненко. Ингредиенты рассчитаны на 30 маленьких эклеров или 15 крупных.

Рецепт эклеров с заварным кремом

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Рецепт приготовления эклеров в домашних условиях

Ингредиенты для заварного теста:
- 100 г молока
- 250 г воды;
- 115 г сливочного масла;
- 190 г муки;
- 4-5 яиц;
- 15 г сахара,
- щепотка соли.

Ингредиенты для заварного крема:
- 600 мл молока
- 6 желтков;
- 120-140 г сахара,
- 60-70 г кукурузного крахмала;
- 45 г сливочного масла;
- стручок ванили.

Ингредиенты для зеркальной глазури:
- 70 г воды;
- 90 г сахара,
- 30 г какао;
- 65 г сливок (жирность - 33-35%);
- 5-6 г желатина.

Рецепт приготовления эклеров с заварным кремом:

1. Сначала приготовьте заварной крем. Молоко вылейте в кастрюлю и поставьте ее на небольшой огонь. Из стручка ванили вытяните семена ножом и добавьте их в молоко. Туда же положите и сам стручок. Главное – не забыть его вынуть перед смешиванием молока с другими ингредиентами.

Читайте также: Торт "Медовик": классический рецепт приготовления

2. Помешивая доведите молоко до кипения, но не дайте полностью молоку закипеть и снимите с огня. Перетрите желтки с сахаром до однородной массы. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте. Горячее молоко медленно добавляйте в яичную массу маленькими порциями и хорошо вымешивайте венчиком, что желтки не "сварились". Затем верните смесь обратно в кастрюлю и доведите до кипения, постоянно мешая. Когда крем закипит, варите еще 2 минуты, но не прекращайте интенсивно его вымешивать.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Заварной крем для эклеров

3. После этого снимите крем с огня и добавьте холодное сливочное масло, хорошо перемешайте. Остудите крем до комнатной температуры, при этом также помешивая. Можно поместить кастрюлю с кремом в холодную воду, чтобы ускорить процесс остывания. Накройте крем пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

4. Далее приготовьте зеркальную глазурь. Можно использовать и обычную, но она не будет иметь глянцевой поверхности. Доведите воду с сахаром до кипения в кастрюле. Снимите с огня, добавьте какао, теплые сливки и замоченный в холодной воде желатин. Все тщательно перемешайте. Если смесь неоднородна, то процедите ее. Готовую глазурь также накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Читайте также: Как приготовить бисквит: рецепт приготовления идеальной основы для выпечки

5. Наконец можно приступить к тесту! В глубокой кастрюле смешайте молоко, воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Поставьте на средний огонь, постоянно мешайте и доведите до кипения. Как только появятся первые пузырьки, уменьшите огонь до минимума и добавьте муку. Лопаткой замешайте тесто. Через несколько минут, когда масса станет однородной, снимите с огня и по одному добавьте яйца, постоянно помешивая. У вас должно получиться густое и нежное тесто.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Заварное тесто для эклеров

6. Противень для выпекания застелите бумагой для выпечки или силиконом. В кулинарный мешок выложите тесто и сформируйте ваши эклеры. Между эклерами оставьте немного места, ведь они будут увеличиваться в размере. Чтобы выровнять поверхность эклеров, пройдитесь по ним сверху вилкой.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Выкладывайте эклеры на бумагу для выпечки или силикон

7. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте выпекаться эклеры. Через 20 минут быстро откройте дверцу, чтобы выпустить оттуда лишний пар, и закройте назад. После этого уменьшите температуру до 170 градусов и оставьте эклеры подрумяниваться еще на 5-10 минут. Затем достаньте эклеры и дайте им полностью остыть.

8. Наполнять эклеры кремом можно несколькими способами. Первый – с помощью кулинарного металлического наконечника с зубцами, сделав небольшие отверстия снизу. Второй – просто сделайте разрез сбоку.

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Для наполнения эклеров кремом сделайте разрез или несколько маленьких дырочек

9. Достаньте заварной крем из холодильника и взбейте его еще раз венчиком. Выложите его в кулинарный мешок и заполните ваши эклеры.

Читайте также: Торт "Наполеон": рецепт приготовления популярного десерта

Еклери з заварним кремом – рецепт приготування в домашніх умовах еклерів
Последний шаг приготовления эклеров – покрытие глазурью

10. Достаньте из холодильника глазурь и на водяной банке нагрейте до комнатной температуры. Покрывать эклеры можно ложкой или лопаткой, а можно просто верхушкой погружать их в глазурь. Хранить эклеры следует в холодильнике, доставая за 10-15 минут до подачи.

Видео-рецепт приготовления эклеров с заварным кремом

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Строительство Крымского моста: названа страна ЕС, компании которой помогают России
 11 мая , 13:44
Возле Крымского моста в оккупированной Керчи произошло ЧП: фото
 13 июня , 12:35
Немецкий топ-клуб выделил солидную сумму на приобретение полузащитника сборной Украины
 11 июня 2016 , 14:00
Почему УЕФА до сих пор не выбросил российские клубы из еврокубков? – авторитетное британское издание
 21 июля 2016 , 18:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук