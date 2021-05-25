Заплатки сделали из травы. Дальше – дело за водителями, потому что ее надо закатать для лучшего эффекта.
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Что известно о "ремонте" дороги
- В сети шутят, что жители города Апостолово не дождались коммунальщиков.
- Поэтому они залатали дороги собственноручно.
- Для ремонта использовали самый доступный материал – свежескошенную траву.
- В комментариях отмечают, что зона с зелеными "заплатками" – это часть городской дороги.
- На видео видно, что водители обходят ямы, поскольку трава прикрывает их глубину.
Дорога с эко-заплатками: видео