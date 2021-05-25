Эко-заплатки вместо асфальта: ямы на Днепропетровщине "залатали" травой – видео

В городе Апостолово, что недалеко от Кривого Рога, своеобразно залатали ямы. Неизвестные господа оставили после себя зеленые "заплатки" из травы. Водители сняли на видео обновленный вид дороги.
Заплатки сделали из травы. Дальше – дело за водителями, потому что ее надо закатать для лучшего эффекта.
Актуально Ремонтировала зубная фея: в Запорожье яму засыпали слепками челюстей – видео
Что известно о "ремонте" дороги
- В сети шутят, что жители города Апостолово не дождались коммунальщиков.
- Поэтому они залатали дороги собственноручно.
- Для ремонта использовали самый доступный материал – свежескошенную траву.
- В комментариях отмечают, что зона с зелеными "заплатками" – это часть городской дороги.
- На видео видно, что водители обходят ямы, поскольку трава прикрывает их глубину.
Дорога с эко-заплатками: видео