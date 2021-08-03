Об этом сообщили 2 августа. В сети очевидцы публикуют фото и видео.

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Мало кислорода

Кроме рыбы массово гибнут лягушки и раки.

Эколог Татьяна Лампика говорит, что это жара. Ведь из-за нее в воде уменьшается количество кислорода. Это и приводит к гибели рыбы.

В управлении рыбного хозяйства Днепропетровщины пока не говорят в чем причина мора.

На видео видно множество мертвой рыбы, которую вымыло на берег. На дне реки ее значительно больше.

Как в Днепре массово гибнет рыба: смотрите видео

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Ходят с закрытым носом

Как сообщает ТСН, реки в Днепре сейчас очень загрязнены. По городу ходить трудно, потому что отовсюду доносится вонь. Берег реки мелеет, вода загрязняется бытовыми отходами. Это является еще одной причиной, почему рыба погибает.

Эколог говорит, что во всем виноваты люди. Они больше всего засоряют среду.

Нужно понимать, что основными загрязнителями являются уже не предприятия, а городские коммунальные системы. Реку загрязняем мы. Она стала более мелководной из-за сине-зеленых водорослей, температура воды постепенно повышается,

– отмечает Татьяна Лампика.

Другие экологи говорят, что причин множество: вредные вещества, отсутствие фильтрации, отходы с местной стройплощадки.

Отмечают, что за состоянием воды должна следить Госпродпотребслужба. Ведь она берет пробы воды и исследует ее содержимое.