Экологи бьют тревогу: в Европе под угрозой вымирания оказались рябина и конский каштан

В Европе вид конского каштана и свыше 200 разновидностей рябины официально находятся под угрозой вымирания. Ученые проанализировали состояние 454 видов деревьев, которые растут на континенте.

В отчете Международного союза охраны природы говорится, что 42% растений грозит исчезновение, а 58% растений-эндемиков находятся под угрозой.

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Деревья необходимы для жизни на Земле, и европейские деревья во всем их многообразии являются источником еды и приюта для бесчисленных видов животных, в частности птиц и белок, также они играют ключевую экономическую роль,

​– подчеркнул глава "Красной Книги Европы" Крейг Хилтон-Тейлор.

Исследователи заметили, что больше всего деревьям угрожают вредители, болезни, конкуренция со стороны инвазивных растений, исчезновение лесов, неконтролируемая вырубка лесов и изменения в сфере пользования землей.

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Отметим, что в Киеве второй раз в этом году расцвели каштаны, хотя листья на большинстве из этих деревьев пожелтели и начали опадать. Природную аномалию зафиксировали на фото. Обычно каштаны цветут в мае.

Такая аномалия в Киеве случается не впервые: в конце августа 2018 года в столице тоже цвели каштаны. Все потому, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. При этом чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.