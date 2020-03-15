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      Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели

      - Читати новину українською

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Бизнесмены хотят уничтожить реку Збруч

      На Тернопольщине местные предприниматели самовольно изменили русло реки Збруч. Экологи бьют тревогу – за несколько лет река превратится в болото.

      Засыпали и установили плотину на русле реки Збруч в начале 2020 года. По словам местных, сделали это незаконно.

      Смотрите видео: экологическая катастрофа в Тернопольской области

      Карантин во Львове

      В самом туристическом городе Украины Львове уже начинают считать убытки из-за коронавируса. Говорят, не только украинских путешественников стало ощутимо меньше, но и иностранцы начали массово отменять свои поездки.

      Смотрите видео: как изменилась жизнь львовян из-за коронавируса

      Паника из-за туберкулеза

      Местное население в некоторых регионах пугают заявлениями о том, что тубдиспансеры должны ликвидировать, а всех больных выпустят на улицу. Якобы согласно действующей информации, такие правила вводит медицинская реформа, и уже с апреля 2020 года на украинцев ждет едва ли не "апокалипсис".

      Смотрите видео: как изменится лечение заболевания

      Где легально смотреть кино

      Чтобы посмотреть современный украинский фильм в хорошем качестве – не обязательно идти в кинотеатр. Можно устроить уютный просмотр дома и главное – легально, за символическую стоимость или вообще бесплатно.

      Смотрите видео: 4 онлайн-кинотеатры с лучшими фильмами

      Кто и почему пытается отменить медицинскую реформу

      В Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. Он предусматривает новую схему финансирования узкопрофильных специальностей и стационара. То есть пациент сможет свободно выбирать врача и медучреждение.

      Смотрите видео: кто хочет отменить медицинскую реформу

       

      Больной коронавирусом британец рассказал о ходе болезни
      сегодня
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости Львова Тернополь Экология Видео недели
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