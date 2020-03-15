Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели

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Бизнесмены хотят уничтожить реку Збруч

На Тернопольщине местные предприниматели самовольно изменили русло реки Збруч. Экологи бьют тревогу – за несколько лет река превратится в болото.

Засыпали и установили плотину на русле реки Збруч в начале 2020 года. По словам местных, сделали это незаконно.

Смотрите видео: экологическая катастрофа в Тернопольской области

Карантин во Львове

В самом туристическом городе Украины Львове уже начинают считать убытки из-за коронавируса. Говорят, не только украинских путешественников стало ощутимо меньше, но и иностранцы начали массово отменять свои поездки.

Смотрите видео: как изменилась жизнь львовян из-за коронавируса

Паника из-за туберкулеза

Местное население в некоторых регионах пугают заявлениями о том, что тубдиспансеры должны ликвидировать, а всех больных выпустят на улицу. Якобы согласно действующей информации, такие правила вводит медицинская реформа, и уже с апреля 2020 года на украинцев ждет едва ли не "апокалипсис".

Смотрите видео: как изменится лечение заболевания

Где легально смотреть кино

Чтобы посмотреть современный украинский фильм в хорошем качестве – не обязательно идти в кинотеатр. Можно устроить уютный просмотр дома и главное – легально, за символическую стоимость или вообще бесплатно.

Смотрите видео: 4 онлайн-кинотеатры с лучшими фильмами

Кто и почему пытается отменить медицинскую реформу

В Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. Он предусматривает новую схему финансирования узкопрофильных специальностей и стационара. То есть пациент сможет свободно выбирать врача и медучреждение.

Смотрите видео: кто хочет отменить медицинскую реформу