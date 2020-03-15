Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Бизнесмены хотят уничтожить реку Збруч
На Тернопольщине местные предприниматели самовольно изменили русло реки Збруч. Экологи бьют тревогу – за несколько лет река превратится в болото.
Засыпали и установили плотину на русле реки Збруч в начале 2020 года. По словам местных, сделали это незаконно.
Смотрите видео: экологическая катастрофа в Тернопольской области
Карантин во Львове
В самом туристическом городе Украины Львове уже начинают считать убытки из-за коронавируса. Говорят, не только украинских путешественников стало ощутимо меньше, но и иностранцы начали массово отменять свои поездки.
Смотрите видео: как изменилась жизнь львовян из-за коронавируса
Паника из-за туберкулеза
Местное население в некоторых регионах пугают заявлениями о том, что тубдиспансеры должны ликвидировать, а всех больных выпустят на улицу. Якобы согласно действующей информации, такие правила вводит медицинская реформа, и уже с апреля 2020 года на украинцев ждет едва ли не "апокалипсис".
Смотрите видео: как изменится лечение заболевания
Где легально смотреть кино
Чтобы посмотреть современный украинский фильм в хорошем качестве – не обязательно идти в кинотеатр. Можно устроить уютный просмотр дома и главное – легально, за символическую стоимость или вообще бесплатно.
Смотрите видео: 4 онлайн-кинотеатры с лучшими фильмами
Кто и почему пытается отменить медицинскую реформу
В Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. Он предусматривает новую схему финансирования узкопрофильных специальностей и стационара. То есть пациент сможет свободно выбирать врача и медучреждение.
Смотрите видео: кто хочет отменить медицинскую реформу