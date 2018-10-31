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      Экологические активисты не осознают последствий остановки заводов, – эксперт

      49 Читати новину українською
      Меткомбинаты
      Меткомбинаты / zik.ua

      По его убеждению, закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, которая и так переживает не лучшие времена.

      Активисты, которые выходят на экологические протесты в промышленных городах, не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий. Такое мнение высказал правозащитник Василий Сметана в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, эти протестные настроения "кто-то искусственно собирает".

      "Мариуполь – это прифронтовой город, и не известно, кто и как это будет еще использовать", – считает эксперт.

      По его убеждению, закрытие предприятий хоть и приведет к уменьшению количества выбросов, но окончательно добьет экономику Украины, которая и так переживает не лучшие времена.

      "Собирать людей "против" всегда легче, чем собирать людей "за". На самом деле это то же самое, что бороться против рабочих мест, против работы вообще и за падение уровня жизни. Потому что это градообразующие предприятия, в том же Мариуполе от них зависит четверть населения. Соответственно, если завтра это производство будет остановлено, люди просто потеряют работу, и протестные настроения одного характера перейдут в протестные настроения иного характера. Поэтому я считаю, что кто-то эксплуатирует, взял на вооружение лозунг экологии", – говорит эксперт в разрезе будущих президентских и парламентских выборов.

      "Меткомбинаты в Мариуполе строились почти сто лет назад. И действительно, экологическая ситуация в городе нехорошая, это признают и сами предприятия. Они постоянно отчитываются о том, сколько они потратили (на модернизацию, – ред). И ситуация регулярно в городе улучшается. Предприятия вкладывают в экологическую модернизацию миллиарды гривен", – напоминает правозащитник.

      По его словам, остановка заводов приведет к тому, что сто тысяч человек будут искать себе другое место жительства, а в городе начнется социальный кризис.

      Юрист напоминает, что министерство природных ресурсов регулярно выдает лицензии, разрешения и контролирует выбросы этих предприятий.

      "Сами предприятия отчитываются о снижении выбросов по причине установленного оборудования. Они работают с Минприроды, получают разрешения на опасные выбросы, и это постоянный диалог. Поэтому я уверен, что у государства есть необходимые рычаги для работы с такими предприятиями... Но не может одно предприятие, которое и так вкладывает очень много денег в модернизацию, – ред.), все это потянуть. Государство должно конкретными вложениями показать, что оно само заинтересована в изменении экологической ситуации в городе", – подытожил эксперт.

      Теги: металургия Экология
      Источник: 24 Канал
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