Экологические товары для школьников: как научить детей заботиться об окружающей среде

Через три недели дети вернутся к учебе, поэтому школьные ярмарки уже в разгаре. Больше всего вещей и канцтоваров требуется первоклашкам и именно их легче всего научить эко-ответственности. Журналисты 24 канала собрали советы для родителей, – какие же товары стоит купить, чтобы школьники были экологически сознательными.

Ланч-бокс

Контейнер для обедов – это не только модно, комфортно, а еще и экологично, потому что он заменяет полиэтиленовые пакеты, которые приходилось бы выбрасывать после каждого обеда.

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У эко-активистки Евгении двое детей. Старший сын уже ходит в школу, а младшая Варвара в этом году впервые сядет за парту. У девочки уже есть персональная бутылочка для воды и контейнер для обедов.

Евгения Аратовская

Обязательно, чтобы ребенок имел woter bottle – свою бутылку для воды, чтобы не брать постоянно пластиковую бутылку. Во-вторых, в ланч-боксе используется многоразовый контейнер, куда вы складываете еду. Таким не придется покупать печенье в упаковке,

– рассказала основательница организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

Такие ланч-боксы есть и в обычном магазине с канцтоварами. Владелец рассказал, что спрос вырос на протяжении нескольких последних лет. Чаще всего родители покупают для самых маленьких школьников. Самый дешевый ланч-бокс – от 96 гривен. Есть и немножко дороже – с ложками и бутылкой.

Удобный бокс и бутылка для ребенка

Дневник из чашек

Не в магазине, а через интернет всего за 20 гривен можно купить дневник из переработанных бумажных чашек. Сколько их ушло на один дневник и почему важно давать вторую жизнь мусору – описано на первой странице.

Дневник, который изготовили из стаканчиков

Если мы говорим о весе дневника, то он – 50-70 грамм. Если его переводить в бумажные стаканчики, то это будет составлять 364 бумажных стаканчика. Когда происходит именно процесс производства бумаги – то это комбинация комбинированной обертки, светлых марок макулатуры и самих стаканчиков,

– рассказала руководитель проекта "Зеленая птица" Виктория Норенко.

А еще Виктория наладила производство многоразовых блокнотов. А работает это так: бумагу ламинируют пленкой, с которой можно стирать написанный текст фломастером. Маркер рассчитан на 1200 метров, а поверхность на истирание до тысячи раз.

Почему с детства нужно приучать

Дети быстро привыкают к ноу-хау и перенимают привычки от родителей. Евгения учит своих, что излишество в потреблении, в том числе и в одежде – это плохо.

"Дети вообще – это такие маленькие наши агенты изменений и влияния. Если не упустить время, если им вовремя объяснить принцип и пользу сортировки, то примерно через 5-10 лет они легко будут убеждать своих друзей, знакомых и родителей делать так же", – отметила основательница организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

И уже в школе дети, которые знают об экологической ответственности смогут поделиться знаниями со сверстниками. Ведь, как часто говорят экологи – "планеты Б" у нас нет.

Инфографика 24 канала о переработке мусора