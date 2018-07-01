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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экологическое бедствие: в Одесской области массово гибнет рыба

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На Тилигульском лимане в Одесской области произошел массовый мор рыбы
На Тилигульском лимане в Одесской области произошел массовый мор рыбы / dumskaya.net

На Тилигульском лимане, в Одесской области, произошел массовый мор рыбы, потому что водообмен между Черным морем и лиманом сейчас перекрыт песчаной дамбой.

Об этом сообщил бывший руководитель заповедника, эколог Иван Русев, передает УНИАН.

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По его словам, в этой зоне перекрытия накопилось много песка, в результате чего канал здесь сильно обмелел.

"Вместо расчистки, его просто взяли и закрыли – на весь проект выделено 99 миллионов гривен из областного и государственного бюджета", – отметил эколог.

Русев рассказал, что во время работы канала гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) свободно могли мигрировать как к лиману из моря, так и наоборот, но сейчас, после перекрытия, наблюдается замор рыбы в этой зоне канала. Так, вялую и уснувшую рыбу вылавливают птицы – крачки, но они не успевают все съесть.

"Поэтому на берегах много мертвой рыбы. Крачки и чайки сформировали колонию на песчаных отвалах канала",  – добавил он.

Тилигульский лиман
Расположенный на юге Украины (на территориях Одесской области и Николаевской области). Имеет периодическую связь с морем через узкий канал, благодаря чему уровень воды в лимане соответствует уровню моря. На пересыпи лимана и прилегающей акватории создан орнитологический заказник местного значения "Тилигульская Пересыпь", в средней части лимана  – орнитологический заказник общегосударственного значения "Коса Стрелка". Входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.

Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Украины мир животных Экология Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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