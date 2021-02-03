Инвестиции направили на мероприятия, которые помогут минимизировать влияние производства на окружающую среду.

Источник: фейсбук Группы "Метинвест" Кривой Рог

Группа "Метинвест" заявила, что ее предприятия в прошлом году в Кривом Роге инвестировали 8 млрд грн в городские экономические проекты.

Компания сообщила о вложении средств в реализацию различных природоохранных мероприятий. Среди них:

применение бестротиловых взрывчатых веществ и торфогидроксидного реагента в карьерах;

системное орошение забоев, технологических и городских дорог;

обновление и капитальный ремонт газоочистного оборудования;

применение инновационных веществ на основе полимеров для закрепления песков хвостохранилищ;

биологическая рекультивация с применением зерновых культур для уменьшения пыления хвостохранилищ;

озеленение санитарно-защитных зон и промышленных площадок.

"Предприятия группы в Кривом Роге реализуют программу для сохранения воздушной среды, водных и земельных ресурсов, рационально используют отходы производства", – говорится в сообщении группы.

Среди предприятий "Метинвеста" в Кривом Роге – Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи.

В 2019 году по информации "Метинвеста" в экологию Кривого Рога было вложено 4 млрд грн. Также планируется инвестировать 670 млн долларов в экомодернизацию производства на своих предприятиях до 2025 года, а в ее портфеле – 149 проектов.