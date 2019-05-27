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      Эконалог должен стимулировать промышленность модернизироваться, – Семерак

      12 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / urb.org.ua

      В Украине возможно введут европейскую практику эконалога.

      Экологический налог в Украине тратится некорректно. Только в прошлом году предприятия страны заплатили более 4 миллиардов гривен этого налога. И большая часть из них осела в госбюджете, хотя должна была пойти на экологические программы в регионах.

      Об этом заявили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

      По словам министра экологии Украины Остапа Семерака, налог нуждается в реформировании, чтобы отвечать поставленным перед ним вызовам.

      Этот налог должен быть пропорциональным и стимулировать промышленность модернизироваться. Сейчас у нас идет сотрудничество, разговор с украинским бизнесом, как в синергии с ними этот налог использовать не только для давления, но и для поддержки. Наверное, это уже будет дело следующего созыва Верховной Рады. Но наработки мы готовим,
      – заявил министр.

      В Украине возможно введут европейскую практику эконалога. Она внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога, экологи, в ходе форума, передали присутствующему на мероприятии министру экологии. По словам промышленного эколога Владислава Варнавского, европейский опыт может быть применен для Украины.

      "Мы передаем опыт европейский, который очень большой. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", – заявил Варнавский.

      blog_ava
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      Теги: Финансы Налоги Министерство экологии Экология
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