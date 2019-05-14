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      Эконалог увеличивают, но не используют на улучшение экологии в промышленных городах, – АМКР

      8 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / 112.ua

      Платежи по экологическому налогу растут, но они не используются в Украине на природоохранные цели.

      Об этом заявили в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог".

      Большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию.

      Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды, считает финансовый директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.

      "Наше предприятие платит значительные средства из экологического налога, размер которого существенно увеличился в 2019 году. Если в прошлом году общая сумма уплаченного нами экологического налога составила более 223 млн грн, то только за первый квартал 2019-го она выросла до 101,2 млн грн , из них 33 млн грн – это платежи за выбросы СО2 ", – отметил он.

      Плечико напомнил, что с января ставка налога на выбросы углекислого газа поднялась с 0,41 до 10 грн за тонну, что в 25 раз больше, чем предприятия платили раньше. Если в прошлом году государство получило за выбросы СО2 стационарными источниками около 52 млн грн, то в этом сумма вырастет, по некоторым оценкам, до 1,2 млрд грн.

      "Однако эти огромные суммы практически никак не повлияют на улучшение экологической ситуации. В том числе в тех городах, где сосредоточена крупная промышленность – Мариуполе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и др. В том же Кривом Роге большая часть уплаченных нашим предприятием средств из экологического налога, теперь идет мимо городского бюджета", – сказал он.

      По словам Пличка, платежи за выбросы СО2 с этого года полностью зачисляются в доходы государственного бюджета Украины, местные бюджеты были лишены этого важного источника дохода. Они лишь частично получают отчисления от эконалога других видов (источники) загрязнения. "Это означает, что городской бюджет Кривого Рога в 2019 году и в дальнейшем, если не внести изменения в налоговое законодательство, не получит от нашего предприятия налоговые средства, необходимые для улучшения экологической ситуации в городе", – отметил Пличко.

      По его словам, из сложившейся ситуации существует один выход: экологические отчисления должны оставаться на местах и ​​использоваться по назначению там, где непосредственно происходит загрязнение атмосферы или нанесение другого экологического ущерба.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Финансы Налоги Экология
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