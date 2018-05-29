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Экономическая война между США и Китаем: Трамп введет новые торговые ограничения для Пекина

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США продолжат давить на Китай в экономическом плане
США продолжат давить на Китай в экономическом плане / Коллаж PinsDaddy

29 мая Белый дом заявил, что администрация Трампа в ближайшие месяцы все же планирует ввести 25% пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму около 50 миллиардов долларов в год и установить новые ограничения для китайских инвестиций в американские высокотехнологичные отрасли.

Об этом сообщает CNN.

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В кратком заявлении Белого дома говорилось о том, что президент США Дональд Трамп планирует осуществить "несколько шагов" для защиты отечественных технологий и интеллектуальной собственности от определенной "дискриминационной и отягчающей торговой практики со стороны Китая".

Это решение было обнародовано, несмотря на недавние замечания министра финансов США Стивена Мнучина, что введение тарифов отложат, пока страны продолжают торговые переговоры, отмечает The New York Times.

Ранее администрация Трампа объявила перечень товаров, на которые будут распространяться тарифы, куда внесли, в частности, телевизоры с плоским экраном и медицинские устройства. Затем была проведена серия слушаний относительно тарифов, предоставляя общественности возможность влиять на формирование окончательного списка. Белый Дом отметил, что подготовит окончательный перечень товаров, которые будут облагаться пошлиной, до 15 июня, а тарифы вступят в силу "вскоре после этого".

Предлагаемые инвестиционные ограничения будут объявлены до 30 июня, и также вступят в силу позже.

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Напомним, накануне отмечалось, что США усиливает давление на Китай. Торговый представитель Соединенных Штатов опубликовал список товаров китайского экспорта общим объемом 100 миллиардов долларов в год, которые будут облагаться 25% пошлиной. Такой шаг спровоцировал возмутительную реакцию Китая.

Теги: Новости политики Деньги Новости США Китай Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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