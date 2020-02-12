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      Экономические проблемы Донбасса: какие существуют и как их решить – итоги совещания в ОП

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      В Офисе Президента обсудили предложения по решению экономических проблем Донбасса / Пресс-служба президента Украины

      В Офисе Президента состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Мероприятие прошло под председательством Олега Устенко, советника президента Зеленского.

      Как отметил Устенко, учитывая задачи, которые президент поставил перед рабочей группой, были проведены аналитические исследования. Также рабочая группа разработала рекомендации, которые требуют неотложного обсуждения и принятия соответствующих решений, передает пресс-служба украинского президента.

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      Какие экономические проблемы Донбасса обсудила рабочая группа

      Создание на Донбассе экономического хаба

      Об этом заявил эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов. По его словам, экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Речь идет как о природных ресурсах, так и о кадровом потенциале, логистике и т.д. – "все это существует на подконтрольной части Донбасса".

      Методика по восстановлению экономики Донбасса

      Стародубов сообщил, что в рамках рабочей группы уже подготовили методику, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

      Заместитель исполнительного директора Украинского центра содействия инвестициям и торговле Ирина Титарчук, со своей стороны, подчеркнула, что такая методика позволяет рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий.

      В частности, это касается:

      • потери инфраструктуры и производственных мощностей,
      • убытков от несанкционированного использования природных ресурсов,
      • ухудшение окружающей среды,
      • потерь человеческих ресурсов.

      Проблема водоснабжения Донбасса

      Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. Так, в отдельных населенных пунктах можно наблюдать постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством. Каниболоцкий добавил, что ключевая проблема – это привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе.

      Известно, что во время встречи секретарь СНБО Алексей Данилов выразил заинтересованность в наработках экспертов по решению вопросов по обеспечению водой Донбасса.

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      Остальные вопросы, которые подняли во время совещания

      • вопрос угольных предприятий,
      • энергоснабжения,
      • проблемы экологии Донбасса,
      • угроза подтопления территорий шахтными водами.

      Итоги

      Под конец встречи Олег Устенко призвал участников представить свои предложения по вышеуказанным вопросам. Далее должны наработать конкретные решения.

      По результатам мероприятия также приняли решение о практической реализации экспертных наработок. Кроме того, участники согласовали дату следующей встречи.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Офіс Президента Новости Луганска Новости Донецка
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