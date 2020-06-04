Экономика продолжает терять миллиарды долларов из-за карантина и пандемии коронавируса. 24 канал проанализировал последствия мирового кризиса.

Даже несмотря на постепенное открытие туризма и экономики, о полном восстановлении речь пока не идет. И уже ясно, что оно займет несколько лет. И это без возможной второй волны заболевания.

Конечно, больше всего страдают крупные страны, но и для всех других коронавирус тоже стал обузой. 24 канал проанализировал ситуацию в Австралии и США. Для Штатов еще нужно держать в голове не установленную цифру убытков из-за массовых протестов.

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США: как не потерять триллионы долларов

Национальный долг – 23 триллиона и растет / Фото CNBC

Бюджетный Офис Конгресса (фактически главное учреждение в США по этому вопросу – 24) выдал очень неутешительный прогноз – пандемия коронавируса может стоить Штатам космические 8 триллионов долларов в следующие 10 лет. И это с учетом инфляции и всех мер по спасению и стимулированию экономики, которые уже работают в стране.

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Конгресс уже принял так называемый CARES Act на 2,2 триллиона долларов США, чтобы возродить экономику после пандемии, обсуждаются дополнительные меры на еще большую сумму. Без инфляционной составляющей убытки могут составить 16 триллионов долларов США за десятилетие, добавляет NYT.

К 2030 вирус снизит показатели реальной экономики – номинальный ВВП с учетом инфляции – на 3% от предыдущих. В этом году ВВП может составить 15,7 триллиона долларов США, что на 5,3% меньше оригинального прогноза.

Во втором квартале 2020, отмечает издание CNBC, может произойти самое большое падение ВВП в истории Штатов. Безработица около 20%, 40 миллионов американцев официально встали на биржу труда. Это крупнейший показатель со времен Великой Депрессии 1930-х годов.

"Закрытие бизнесов и социальная дистанция ожидаемо снизят расходы потребителей. Одновременно, последнее падение цен на рынке энергетики (речь идет прежде всего о нефти – 24) приведет к значительному снижению инвестиций в эту отрасль (они и не были серьезными в последнее время – 24)" – пишет Бюджетный офис. Из-за отмены или ограничения поездок, медленнее будет расти и транспортная отрасль.

Дальнейшие изменения в прогнозе возможны и будут следить за поведением вируса. Эти первые расчеты в большей степени неточны, пояснили в учреждении.

Результаты могут измениться в зависимости от новых федеральных политик, нового законодательства по пандемии и самого поведения вируса. Тогда прогнозы будут иными, чем обнародованные,

– пояснил в письме сенаторам директор Бюджетного офиса Конгресса Филипп Свагель.

"Чтобы предотвратить новую Великую депрессию, Сенат должен действовать с чувством срочности, чтобы быть уверенными – каждый в Америке имеет прибыль, чтобы кормить свои семьи, и крышу над головой. Народ Америки не может ждать еще месяц, им нужна помощь сейчас", – сказали лидер демократов в Сенате Чак Шумер и независимый Берни Сандерс.

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Даже далекая Австралия экономически пострадала / Фото Continents 24/7

Страна-континент постепенно оправляется, а в начале мая рассказала о своих собственных убытках. По сравнению с США, сумма выглядит не очень большой – 4 миллиарда американских долларов. Но проблема в том, что это – потери за неделю! Такие цифры выдал анализ Минфина страны.

ВВП может упасть на 10% в летнем квартале из-за закрытия многих заведений. Это можно сопоставить с тем, что из экономики исчезнут 50 миллиардов долларов США. А вот безработица за то же время вырастет на 10% – самый высокий показатель за 26 лет. Это может привести к тому, что 700 тысяч австралийцев потеряют работу. И чем дольше они остаются на карантине, тем сложнее им потом найти новое место труда.

Казначей Австралии (Глава Минфина) Джош Фрайденберг в выступлении перед пресс-клубом, сравнил нынешнюю ситуацию с 1990-ми. "В ранние 90-е безработица выросла на 5% за 3 года. Нам понадобилось 7 лет, чтобы вернуться на докризисный уровень", – рассказал он.

И добавил: "Это демонстрирует, как важно вернуть людей на работу как можно скорее. Это необходимо, чтобы предотвратить долгосрочные экономические и социальные проблемы, вызванные высокой безработицей".

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Помощь нужна почти всемСейчас уже более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью, а следовательно, количество проблемных стран на планете может вырасти. Что подводит нас к еще одной глобальной проблеме – новому долговому кризису. Впрочем, помощь от таких структур как МВФ является лишь краткосрочной и не позволит решить все проблемы.

Новый долговой кризис: бедные страны в зоне риска

Невозможность вернуть кредиты затронет в основном бедные страны, у которых экономика уязвима, пишет в другой статье издание The New York Times. Запасы таких стран, как Ямайка, Замбия и Эквадор фактически исчезли. Президент Танзании призвал "богатых братьев" списать долг его государства.

Беларусь заговорила о возможности дефолта, когда обещанные 600 миллионов долларов США от России так и не поступили. Сам Кремль не может раздавать союзникам деньги, ведь сам борется с падением рубля, цен на добывающую энергетику и пандемией одновременно. Ливан, у котрого были трудности еще до коронавируса, теперь был вынужден объявить о своей первой реструктуризации долгов. Аргентина же занялась любимым делом в кризис – дефолтом, уже девятым в ее истории.

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Поэтому малоимущие государства были вынуждены искать помощи у международных инвесторов. Выдача средств относительно дешево правительствам, государственным компаниям и другим бизнесам помогла – они смогли продолжить какой-никакой рост.

Но вместе с ним рос и долг – сейчас, по данным МВФ, это 2,5 триллиона долларов от государств, которые имеют "низкий доход" и "доход ниже среднего". Это, к примеру, Афганистан, Чад, Зимбабве и Боливия.

А тут еще и пандемия: порты и заводы закрылись, экономическая активность остановилась, курорты остаются пустыми. Выплаты становятся все дороже из-за нестабильного валютного курса, а стоимость системы здравоохранения растет со скоростью ракеты.

Помните инвесторов выше? Они не собираются прощать долги. Даже под давлением своей управляющей группы – Института Международных Финансов – которому понадобился месяц, чтобы выдать предложение. Оно было почти отвергнутым, ответ был очень медленным.

"Такого еще точно не было, – удивляется Миту Гулати, профессор права из Университета Дюка, который изучает суверенный долг. – Последний раз, когда одновременно у стольких стран были проблемы – 1980-е". Латинская Америка имеет название для того времени – Потерянное Десятилетие. Чтобы восстановиться, нужны многие годы ограничительных мер и стагнирующих экономик. А долговой кризис нашего времени может быть еще сложнее пройти.

Бедные страны долго брали деньги у МВФ, Всемирного банка или Китая, но в последнее время частные инвестиционные компании подключились к игре. Но они сделали правила намного сложнее. Пример той же Аргентины: Буэнос-Айрес до сих пор разбирается с хедж-фондом Elliott Management и другими.

Это длится уже несколько лет (как сказано выше, Аргентина за это время успела пережить не один кризис). История началась еще в 2001 году, когда ее государственные бонды приобрел фонд Elliott Management вскоре после очередного дефолта. Но вместо возможности реструктуризировать долг они требовали полной выплаты, угрожая забрать у Аргентины военный корабль. Когда в 2016 году наконец все решили, инвесторы получили на 400% больше чем вложили.

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Еще 77 бедных государств должны заплатить в этом году кредиторам сумму в 62 миллиарда долларов США. Первые выплаты начнутся уже в июне. Из-за падения родной валюты правительствам становится сложно выплачивать долги в долларах США (а именно в этой валюте выдаются бонды – 24). Будет нужно еще больше местных денег, чтобы купить каждый доллар, который пойдет на возврат долгов. Из-за расходов на избавление от коронавируса денег очень скоро может не остаться вовсе.